Un centenar de startups de seis CCAA participa en el Start In Cantabria Summit

Representantes de startups de seis CCAA que han participado en el Start In Cantabria Summit - SODERCAN

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de startups ha participado durante dos días en las actividades del Start In Cantabria Summit, un encuentro de ámbito nacional que ha reunido en el Centro Botín de Santander a empresas, inversores, instituciones y agentes tecnológicos con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación y generar nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.

Organizado por el Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN (www.sodercan.es) como agencia de desarrollo regional anfitriona, el evento forma parte de la Agenda Digital de Cantabria y ha combinado ponencias, mesas de debate, actividades de networking, encuentros entre startups e inversores y actividades de cooperación institucional orientadas a impulsar nuevas oportunidades empresariales vinculadas a las tecnologías emergentes.

El Start In Cantabria Summit es el evento de cierre del proyecto estratégico TechFabLab, una iniciativa interregional que ha conectado ecosistemas de innovación de seis comunidades autónomas --Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña, Cantabria y La Rioja--, para impulsar el desarrollo empresarial vinculado a tecnologías como la inteligencia artificial.

El programa se ha centrado en los principales vectores que están definiendo el futuro del emprendimiento tecnológico, según destaca SODERCAN en un comunicado.

VECTORES DE FUTURO.

La primera jornada abordó cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial en la transformación de las empresas, en una intervención de la directora global de IA de Telefónica, María García Gutiérrez; la creación de startups globales desde ecosistemas regionales, con participación de representantes de distintas comunidades autónomas; el papel del talento como factor diferencial en el crecimiento empresarial, con expertos del ámbito universitario y programas como Cantabria Tech Talent, Hibridación en competencias digitales y el Curso de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents.

Además, se han analizado modelos de innovación abierta y colaboración empresa-startup en la sesión sobre venture client, con participación de empresas como Reinosa Forgings & Castings o el Real Racing Club.

También se han abordado oportunidades para startups desde el sector público, así como buenas prácticas desarrolladas en el marco del proyecto TechFabLab, con participación de representantes de todas las comunidades implicadas.

DEL LABORATORIO AL MERCADO Y FINANCIACIÓN.

La segunda jornada se ha centrado en el crecimiento empresarial, la transferencia tecnológica y la financiación. Arrancó con una ponencia de Natalia Rodríguez Núñez-Milara, CEO de Saturno Lab, centrada en el paso de la investigación al mercado y en los retos del deeptech. A continuación, Sabino J. Chapero presentó la experiencia real de escalado empresarial de la compañía cántabra bound4blue.

Otro de los bloques se centró en la financiación pública, con la participación de entidades nacionales como CDTI, ENISA, Escuela de Organización Industrial (EOI) y Red.es, que expusieron los instrumentos de apoyo disponibles para startups.

STARTUP E INVERSORES.

El encuentro incluyó también el debate 'Fundadores vs inversores', en el que se abordarán aspectos clave de la relación entre emprendedores y financiadores, como las expectativas de crecimiento, la negociación o la creación de valor.

Participaron Ignacio Prieto, de Clave Capital, y Judith Saladrigas, socia de RCD Legal, en un diálogo moderado por Pedro Pisonero, director general de Iberaval.

El Summit culminó con la sesión de Pitch & Investment, en la que una veintena de startups de las seis comunidades autónomas del proyecto Techfablab presentaron sus proyectos ante inversores, entidades financieras y agentes del ecosistema, facilitando el acceso a oportunidades de inversión y la generación de nuevas colaboraciones.

Por la Comunidad Valenciana intervinieron las startups Niubiq y Versedia; por Cantabria Envisad, Laser Maintenance Solutions, Manfacter, WYPO y Panssari; por Cataluña, Youmri; por Navarra las startups Abalo, Cadcert, Kai Knowledge, Relayable y Elaia; por La Rioja DM Rural, Graphenus y Optimus; y por Aragón Academia de Inventores, Fidex DLT y Snailstep.

TECHFABLAB.

El proyecto TechFabLab es una iniciativa integrada en el programa RETECH, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que aporta 31,5 millones de euros de los 42 millones de euros de inversión total que cofinancian las comunidades autónomas participantes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con fondos europeos Next Generation EU.

El proyecto ha permitido consolidar una red de colaboración entre comunidades autónomas para promover la innovación empresarial y el uso de tecnologías avanzadas.