Un centenar de vecinos de Villaescusa marchan para decir un "no rotundo" al polígono eólico Benavieja

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas, vecinos de Villaescusa y de otros municipios cercanos, han realizado este domingo una marcha contra el polígono eólico Benavieja, que contempla la instalación de 14 aerogeneradores y líneas de alta tensión en cinco ayuntamientos de los Valles Pasiegos.

La iniciativa, organizada por el Colectivo Vecinal contra este proyecto con el apoyo del Ayuntamiento y de los integrantes de la plataforma para la Defensa del Territorio de Cantabria, ha incluido una manifestación frente al consultorio de Villanueva de Villaescusa para expresar un "no rotundo" al parque proyectado.

Impulsado por Araste SPV 2021 S.L.U., filial de Repsol Renovables, fue publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el pasado 14 de julio y está en período de información pública que finaliza "en pocos días".

Afecta a cinco municipios: Liérganes, Penagos, Santa María de Cayón, Villaescusa y El Astillero, y contempla la instalación de 14 aerogeneradores de hasta 200 metros de altura, junto a una línea de alta tensión de 220 kV que atravesaría la comarca, configurando un nodo energético regional con "impacto ambiental y social significativo", según los promotores de la marcha y la concentración.

Desde el Colectivo Vecinal avisan de que "tratan de engañarnos asegurando que estos gigantes proporcionarán ingresos adicionales a las juntas vecinales y a los ayuntamientos". Frente a eso, alertan del "terrible impacto sobre el territorio" del polígono y de los "graves" efectos sobre las actividades económicas tradicionales de la comarca, "ligadas al uso de la tierra y del paisaje".

También advierten sobre el "daño patrimonial, cultural y económico" que el proyecto podría causar, especialmente en el sector turístico, ya que en la zona "confluyen" las actividades del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el mirador de Peña Cabarga, Liérganes o Esles.

"La construcción del polígono eólico dañaría de forma grave el atractivo turístico de la comarca, actividades de las que muchas vecinas y vecinos hoy por hoy dependen para su supervivencia", inciden los manifestantes, que han exhibido y vendido camisetas con el logo del Colectivo Vecinal contra el proyecto, con el lema 'Vecinos, son gigantes. No molinos' y han leído un manifiesto para expresar un "no al sacrificio de nuestro territorio, a los polígonos eólicos y a Benavieja".