Centenares de personas se concentra en Mataleñas contra el aparcamiento de autocaravanas: "Aquí no" - EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas -unas 400 según la organización- se han concentrado este mediodía en el aparcamiento de Mataleñas en Santander, junto al Campo de Golf, para mostrar su rechazo y exigir la paralización del parking proyectado por el Ayuntamiento en este espacio natural y de paso habitual hacia la playa, que contempla habilitar 30 plazas reguladas para autocaravanas.

Así han respondido a la convocatoria realizada por la Comisión para la Defensa de Mataleñas, que ha advertido que "si es necesario" acudirá a la Justicia para parar el proyecto.

También ha precisado que en la Unión Europea "se conocerá el atropello que quiere hacer el Ayuntamiento", ya que la actuación, ya licitada, cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los que 800.000 se financian con fondos europeos.

Entre otras cuestiones, han denunciado la "desnaturalización" de la zona donde se prevé la construcción de muros de hormigón en los actuales taludes naturales que, en su totalidad, supondrán 257 metros cúbicos de este material y sumados darían un kilómetro de longitud.

En su lugar, desde el colectivo se ha pedido que los fondos europeos se utilicen para naturalizar la zona y se destinen a la construcción de un parque "inmenso" para el vecindario. "Queremos un refugio climático. Un buen espacio para estar 'a la fresca' (...) y podamos pasear", han dicho a la par que han deseado que a los usuarios de autocaravanas les pongan "el mejor aparcamiento, pero aquí no".

Los participantes han portado carteles con lemas como 'Gema, deja el paso natural de Mataleñas Igual' o 'Parking no... Parque sí', y han gritado proclamas como 'Los caminos para los vecinos' o 'Aquí no'. Momentos antes un tambor y una gaita han amenazado la concentración que ha concluido con la interpretación por todos de 'Santander la marinera' del fallecido vecino de Cueto Chema Puente.

Durante el acto se han instalado mesas donde se han recogido firmas contra el proyecto que, unidas a las conseguidas a través de Change.org, suman unas 6.000, ha informado la Comisión.

Las protestas seguirán este lunes, 18 de agosto, a las 12.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Santander.