El Centro Botín ofrecerá 60 propuestas culturales hasta junio

Publicado 28/03/2019 16:44:45 CET

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín incrementa para el segundo trimestre el número de actividades un 20% respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 60 propuestas, dirigidas a todos los públicos, se desarrollarán a lo largo de los meses de abril, mayo y junio.

Destaca la instalación artística participativa 'Como pez en el agua'. Inés Santamaría, licenciada en Bellas Artes y cofundadora de la Asociación Berbiquí, dirigirá la producción de esta instalación que vestirá de verano el Centro Botín. La actividad se desarrollará del 21 al 23 de junio y servirá tanto para conmemorar el segundo aniversario del centro de arte como para dar la bienvenida a la estación estival.

El ciclo 'Performance. The Acoustic Form' será la primera de las actividades de artes escénicas. Se trata de una serie de tres espectáculos performativos, interpretados por artistas internacionales vinculados al arte sonoro, que tendrán lugar el viernes 19 y el sábado 20 de abril.

Ya, el día 1 de junio, se representará 'Poemas visuales', una propuesta para familias con niños a partir de cinco años, en la que la compañía de Jordi Bertrán pondrá sobre el escenario un espectáculo inspirado en los textos del poeta catalán Joan Brossa.

Las familias, en este caso con hijos a partir de seis años, también serán el público al que se dirige 'Eva y Adán', previsto para el 22 de abril. Un montaje de danza contemporánea que profundiza en la comunicación y las relaciones humanas. La compañía OtraDanza está detrás de esta obra y del taller de profundización posterior.

'Revisando Eva y Adán' es una actividad para la Semana de Pascua (del 23 al 26 de abril), en la que niños de entre 7 y 12 años reinterpretarán la pieza original. Del mismo modo, esta propuesta formativa tendrá una versión para adultos, titulada '¿Bailas?', que se desarrollará del 23 al 25 de abril en las aulas Cian y Cobalto.

Las iniciativas relacionadas con la danza tendrán su vertiente más innovadora en la vídeo instalación del artista audiovisual Billy Cowie. 'Falsificaciones Genuinas' experimenta con las proyecciones en tres dimensiones para simular nuevas realidades artísticas. Jóvenes y adultos podrán disfrutar de esta experiencia del 21 al 26 de mayo.

Asimismo, durante los días 25 y 26 tendrá lugar el taller de vídeo-danza 'Bailando con la cámara', enfocado a profesionales del sector de la danza, el cine y las artes visuales para que conozcan desde dentro cómo se hace un cortometraje de vídeo danza.

VISITAS Y TALLERES

Las actividades para facilitar la aproximación del público a las diferentes exposiciones que acoge el Centro Botín continuarán este trimestre.

En torno a la muestra 'Itinerarios XXV', que permanecerá abierta hasta el 12 de mayo, se realizará una visita experiencia cuyo contenido varía en función de la edad del público. Así, se contempla una versión para adultos ("Decodificando" - 12 abril y 10 mayo), otra para niños, (Descifrando el código - 13 abril) y una tercera para el público joven (25 Códigos - 11 mayo).

El show de Martin Creed, que desplegará un proyecto multidimensional e inmersivo en el Centro Botín del 6 de abril al 9 de junio, contará con una visita experiencia para adultos. Bajo el título '¿Qué es esto?' (17 de mayo) se servirá de los recursos del humor para ofrecer nuevas perspectivas sobre la obra de Creed.

Losin'FormAlls coordinará esta actividad, así como su adaptación para jóvenes ("Performance sí o sí" - 20 de abril) y la versión para familias con niños a partir de cuatro años ("Arte y risas" - 18 de mayo). Además, el 18 y el 19 de mayo, entre las 10:30 y las 13:30, se desarrollará un taller de profundización denominado "La vida es una performance", en el que los jóvenes podrán aproximarse al proceso creativo del artista.

Finalmente, Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín y comisario de la muestra, y Alejandro Alonso Díaz, comisario e investigador independiente, impartirán sendas visitas comentadas los días 17 de abril y 22 de mayo.

Concebida exclusivamente para el Centro Botín, 'El grito silencioso. Millares sobre papel' es la primera exposición que se dedica íntegramente a los trabajos en papel del artista canario Manolo Millares, una muestra que permanecerá abierta del 8 de junio al 15 de septiembre.

Durante el segundo trimestre del año tendrán lugar las visitas experiencia "Bucear en un dibujo" (21 de junio) y su versión infantil, "Meterse dentro" (22 de junio). Asimismo, María José Salazar, comisaria de la exposición, dirigirá una visita comentada el 19 de junio.

Tras el éxito cosechado durante el primer trimestre del año, la programación de primavera también incluye visitas-experiencia que tendrán como protagonista la arquitectura y el propio Centro Botín. Metro en mano, Marina Pascual, arquitecta, especialista en acción cultural y educación artística, desvelará a los asistentes algunos de los secretos que encierra el edificio tomando como medida nuestro propio cuerpo. A partir del Centro Botín y Midiendo se realizarán los días 31 de mayo y 1 de junio, respectivamente.

CINE, CONGRESOS Y LITERATURA

El programa del segundo trimestre contempla el desarrollo de varias actividades relacionadas con el séptimo arte. Dentro de la propuesta cinematográfica destaca la III Semana Internacional de Cine de Santander, que se celebrará entre el 30 de abril y el 4 de mayo en el auditorio del Centro Botín.

Asimismo, habrá una nueva edición del taller 'Una nueva mirada. Cine y creatividad en familia' (27 de abril), una iniciativa dirigida a niños a partir de cuatro años acompañados por adultos, que pretende sentar las bases para que los más pequeños de la casa aprendan a disfrutar del mundo de los audiovisuales. El taller tendrá continuidad con un ciclo cinematográfico, cuyas proyecciones serán los días 11 de mayo y 15 de junio.

Para incrementar el conocimiento del público sobre la sala permanente 'Retratos: esencia y expresión', el Centro Botín ha programado un ciclo de cine compuesto por cuatro títulos en los que se ha intentado crear retratos cinematográficos, o bien reales o bien ficticios y cuyas sesiones serán el 21 y 28 de mayo, así como el 4 y 15 de junio.

Además, habrá dos talleres literarios y un congreso periodístico. 'Me gusta-no me gusta' es una propuesta formativa de cuatro sesiones (del 24 al 27 de junio), en la que niños a partir de seis años disfrutarán de una aproximación diferente al mundo de la narrativa visual. En las mismas fechas también se celebrará un taller para adultos titulado 'Sí o no'.

Por último, el V Congreso de Periodismo Cultural, en el que cobrará especial protagonismo el rol de los videojuegos en el periodismo cultural actual, tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo. El evento, organizado por la Fundación Santillana en colaboración con la Fundación Botín y el Ayuntamiento de Santander, se celebrará en el auditorio del Centro Botín.

NUEVOS FORMATOS MUSICALES

La programación musical del Centro Botín ofrecerá nuevos formatos durante los meses de primavera. Las Sesiones vermut son una serie de conciertos gratuitos que tendrán lugar a partir de las 12.00 horas, en la terraza del Restaurante El Muelle. Nino & Balihas (23 de junio) y Fer Payno (30 de junio) serán los encargado de inaugurar este ciclo de actuaciones que complementa a los ya tradicionales Menús sonoros.

En esta ocasión, Dr. Bobô y Son de Flamenco pondrán la banda sonora a las cenas con maridaje musical programadas para los días 12 de abril y 21 de junio. Este espacio del Centro Botín también acogerá la 'Fiesta de la primavera', en la que actuarán los Blue Yeyés el 25 de mayo.

Además, el programa mantiene otros ciclos exitosos como 'Música abierta. Momentos Alhambra', 'Música clásica' o 'Domingos en familia', y los Amigos del Centro Botín dispondrán de una serie de actividades en exclusiva a modo de propuestas dirigidas a reconocer el apoyo que brindan al proyecto.