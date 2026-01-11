El centro de Cantabria y Valle de Villaverde, en aviso amarillo por viento desde el lunes - AEMET
SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este lunes y martes la alerta de nivel amarillo (riesgo) por viento en el interior de Cantabria.
Según los datos de AEMET consultados por Europa Press, la alerta por viento comenzará a las 10.00 horas del lunes, 12 de enero, y afectará al centro de Cantabria y el Valle de Villaverde.
Asimismo, se prolongará hasta las 12.00 horas del martes, 13 de enero. En concreto, se esperan rachas máximas de 90 kilómetros por hora y viento de componente sur.