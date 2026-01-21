El Centro de Ciberseguridad aborda la protección de redes corporativas en una jornada gratuita el 27 de enero

Archivo - El Centro de Ciberseguridad de Cantabria C3 - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

El Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3) celebrará el próximo martes, 27 de enero, de 10 a 12 horas, una jornada monográfica sobre protección de redes corporativas, dirigida a empresas, emprendedores y profesionales interesados en reforzar la seguridad de sus sistemas frente a accesos no autorizados y ciberataques.

Aunque muchas organizaciones consideran que no son un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, la realidad es que cualquier empresa con una red conectada a Internet puede ser atacada, ya sea aprovechando errores de configuración, dispositivos mal protegidos o una falta de supervisión continua, ha indicado el Gobierno.

Cuando el incidente se detecta, en muchos casos ya se han producido robos de información, accesos indebidos o interrupciones de la actividad, con el consiguiente impacto económico y reputacional.

Por ello, la jornada, que se celebrará en las instalaciones del C3 en la Torre Xtela del PCTCAN, abordará cómo prevenir, detectar a tiempo y reaccionar ante incidentes de seguridad en redes corporativas, proporcionando una visión práctica y adaptada a la realidad de las empresas.

"La protección de la red es una de las primeras líneas de defensa de cualquier organización. Detectar a tiempo comportamientos anómalos y saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y un problema grave", señalan desde el C3.

Esta sesión forma parte del programa de jornadas gratuitas del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, un servicio público del Gobierno regional impulsado por la Consejería de Industria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es), y con el apoyo del INCIBE, para mejorar la seguridad digital del tejido empresarial de la región.

La inscripción es gratuita con reserva previa en https://centrocibercantabria.es/inscripcion-a-jornadas-monog...

C3

Las actividades del C3 están abiertas tanto a organizaciones con experiencia previa en ciberseguridad como a aquellas que se acercan por primera vez a este ámbito. El objetivo es proporcionar formación práctica, cercana y útil para cualquier tipo de negocio, independientemente de su tamaño, sector o nivel tecnológico.

A través del C3, SODERCAN pone a disposición del tejido empresarial un programa gratuito de análisis de riesgos y vulnerabilidades.

El Diagnóstico de Ciberseguridad incluye ua evaluación inicial, el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada, recomendaciones para fortalecer la protección digital y la capacidad de respuesta ante amenazas

Este servicio puede solicitarse a través de la web del C3 cumplimentando este formulario https://centrocibercantabria.es/actividades/analisis-de-ries...

El Centro cuenta además con una zona de simulación avanzada, destinada a recrear escenarios reales de ataque y defensa, donde es posible observar en tiempo real cómo operan las soluciones de ciberseguridad más sofisticadas.

Cantabria es la única comunidad autónoma que dispone de un simulador de estas características, capaz de recrear, en un mismo espacio, un ciberataque contra cualquier tipo de empresa.