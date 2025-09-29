El Centro de Ciberseguridad organiza una jornada sobre protección del puesto de trabajo para empresas y autónomos

Este martes 30 de septiembre en la sede del C3 en la Torre Xtela del PCTCAN

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3), impulsado por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, en el marco de la I Agenda Digital, celebra este martes una jornada monográfica sobre 'Protección del puesto de trabajo' dirigida a empresas y autónomos, de acceso gratuito previa reserva de plaza.

Durante la jornada se abordarán medidas, tecnologías y buenas prácticas destinadas a proteger los dispositivos o herramientas con los que las empresas trabajan a diario frente a amenazas que puedan comprometer la información, los sistemas o la propia red de la organización.

Estos elementos incluyen desde ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets, móviles corporativos o impresoras hasta aplicaciones como el CRM (Customer Relationship Management), el ERP (Enterprise Resource Planning) o el propio correo electrónico. Es decir, todo el entorno digital que rodea el puesto de trabajo.

Un ciberataque de este tipo puede provocar la pérdida de datos sensibles, tanto de clientes como de las operaciones de la propia empresa.

Este incidente generará, por un lado, un perjuicio económico por los elevados costes de recuperación, sanciones regulatorias y paralización de la actividad y, por otro, un grave daño reputacional, minando la confianza de clientes, de socios y de la propia ciudadanía.

JORNDA

La jornada se desarrollará de 10 a 14 horas en la sede del C3, en la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), y durante la misma, cuatro empresas punteras en soluciones de protección de puesto de trabajo aportarán una visión especialista sobre cómo trabajar de manera óptima sin poner en riesgo información confidencial.

La sesión está dirigida principalmente a responsables de IT de las organizaciones, aunque está abierto a cualquier miembro de la empresa. La inscripción es gratuita con reserva previa en https://centrocibercantabria.es/inscripcion-a-jornadas-monog..., ha informado SODERCAN.

C3

El C3 es el centro de referencia en Cantabria para apoyar a empresas y profesionales en la protección de sus sistemas, datos y procesos.

Ha sido impulsado por la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria con el apoyo de INCIBE a través del proyecto Ciberreg, enmarcado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con los Fondos Next Generation-EU.

A través del C3, SODERCAN pone a disposición de las empresas un programa gratuito de análisis de riesgos y vulnerabilidades.

El Diagnóstico de Ciberseguridad incluye una evaluación inicial y el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada para fortalecer las capacidades de las empresas, independientemente de su tamaño o sector de actividad, en materia de protección digital y respuesta ante amenazas cibernéticas.