El centro cívico María Cristina acogerá un campus por las vacaciones escolares de Carnaval

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico María Cristina ofrecerá un campus de actividades y talleres para niños con motivo de las vacaciones escolares de Carnaval, que tendrán lugar del 16 al 20 de febrero.

El campus se llevará a cabo de 08.00 a 14.00 o de 10.00 a 13.00 horas, con horario flexible para que cada familia elija el que más se adapte a su situación, y consistirán en la realización de diversas actividades, juegos, o talleres.

Para inscribirse, los interesados pueden hacerlo en el correo info@academiaamerica.es

Además, las actividades y cursos anuales que se imparten en todos los centros cívicos de la ciudad no pararán durante esta semana.

Toda la información está disponible en la web del Ayuntamiento www.santander.es y en www.centroscivicossantander.com, además de actualizada en las redes sociales de @barriosdesantander (Instagram y Facebook).