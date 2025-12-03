El Centro de Formación del Ayuntamiento de Camargo programa un curso de Arte Floral Navideño - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de Camargo, ubicado en el Parque de Cros, impartirá del 9 al 12 de diciembre una nueva edición del curso de Arte Floral Navideño, una propuesta formativa gratuita dirigida a quienes quieran aprender a elaborar sus propios adornos utilizando plantas y elementos naturales.

El curso mantiene la esencia de ediciones anteriores, aunque incorpora novedades en las piezas en las que se va a trabajar.

Así, y a lo largo de las diez horas de formación en las que se desarrolla esta actividad de creación de adornos navideños, las personas inscritas trabajarán con elementos vegetales característicos de esta época, como ramas de pino, abeto, eucalipto o piñas, además de otros materiales ornamentales que permitirán personalizar cada una de las composiciones

Es lo que ha avanzado el concejal de Formación, Cristian Armada, que ha indicado que las diferentes producciones han sido diseñadas teniendo en cuenta que los participantes tengan la posibilidad, posteriormente, de recrearlas en su casa. Entre ellas, se encuentra una composición navideña imperial, un plato decorativo, una corona de Navidad, una cesta arreglada y un jarrón ornamental.

Armada también se ha referido a que esta actividad ofrece a los vecinos del municipio una forma "creativa y sostenible" de preparar sus hogares para las fiestas, permitiéndoles experimentar con materiales naturales y reutilizables, que fomentan una decoración responsable y respetuosa con el entorno.

Asimismo, ha puesto en valor la "excelente acogida" que, año tras año, tiene este taller entre los camargueses, al combinar el aprendizaje práctico con un ambiente participativo.