El Centro de Interpretación del Litoral de Santander dedicará un espacio a Vital Alsar

El Centro de Interpretación del Litoral de Santander tendrá un espacio dedicado a Vital Alsar - AYTO

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación del Litoral (CIL) de Santander contará con un espacio dedicado al navegante Vital Alsar, lo que permitirá al Ayuntamiento poner en valor su figura y su legado a través de nuevos proyectos culturales y divulgativos, entre ellos la exposición prevista para 2027 con motivo del 50 aniversario de su expedición al Amazonas.

Así se lo ha trasladado la alcaldesa, Gema Igual, durante una reunión con los representantes de la asociación Vital Alsar, con quienes ha girado además una visita a las instalaciones de este centro actualmente en rehabilitación a la que también han asistido familiares y varios expedicionarios llegados de México y Australia.

Durante la misma, la regidora, que ha estado acompañada por el concejal de Turismo, Fran Arias, ha explicado que este nuevo ámbito dedicado a Vital Alsar será uno de los espacios que darán la bienvenida a los visitantes del centro y permitirá acercarse a su figura, sus expediciones y su legado a través de diferentes recursos.

Contará, entre otros elementos, con una mesa interactiva y una pantalla en la que se proyectarán documentos, imágenes y vídeos relacionados con el navegante y sus travesías, informa el Ayuntamiento en una nota.

Además, servirá como punto de partida para impulsar actividades didácticas y divulgativas, como talleres y otras propuestas dirigidas a acercar especialmente a las nuevas generaciones la trayectoria de uno de los navegantes santanderinos más universales.

A estas actuaciones se sumará en 2027 el proyecto cultural 'Pulso Vital. 50 aniversario de la expedición al Amazonas de Vital Alsar', que el Ayuntamiento prepara en colaboración con la asociación y que conmemorará el medio siglo de una de las grandes gestas protagonizadas por el navegante.

El proyecto parte de una propuesta del fotógrafo y artista visual santanderino Eduardo Rivas y plantea una relectura contemporánea de la travesía que Vital Alsar realizó en 1977, cuando recorrió el Amazonas desde los Andes hasta el Atlántico utilizando embarcaciones construidas con materiales locales y técnicas ancestrales.

ESTRENO EUROPEO 'LOS BALSEROS'

La visita al centro coincide también con el estreno europeo dentro del Festival de Cine de Santander de The Raftmen (Los Balseros), una película sobre Vital Alsar con la que se recupera una de las grandes aventuras marítimas del siglo XX.

Cincuenta años después de la odisea, el documentalista de naturaleza Chadden Hunter -ganador de más de 20 premios Emmy y BAFTA por trabajos para BBC y National Geographic- se sumerge en la historia de doce aventureros de distintas nacionalidades.