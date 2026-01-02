El centro y sur de Cantabria estarán el fin de semana en aviso amarillo por nieve

Archivo - Un hombre camina sobre la nieve - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Buena parte de Cantabria, el centro y sur de la región, estará este fin de semana en aviso amarillo (riesgo) por nevadas débiles, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que indica que la cota bajará hasta los 600 metros y se puede registrar espesores acumulados de entre 2 y 5 centímetros.

En concreto, la comarca de Liébana, la Cantabria del Ebro y el centro y valle de Villaverde estarán en ese nivel de alerta desde el anochecer del 3 de enero y hasta primeras horas del día 4.

Los avisos se activarán a las 19.00 horas del sábado y se mantendrán hasta las 12.00 horas del domingo.