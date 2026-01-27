Los centros cívicos organizan en febrero visitas al Palacio de la Magdalena y tour en el bus turístico

Archivo - Palacio De La Magdalena - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos de Santander retoman la actividad con una visita al Palacio de la Magdalena y tour en el bus turístico los días 18 y 19 de febrero, dado el "éxito" de anteriores convocatorias.

Así lo ha anunciado este martes la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, quien ha explicado que los centros cívicos del Ayuntamiento organizan esta nueva actividad dentro del programa 'Descubre Santander con los Centros Cívicos', una iniciativa pensada para acercar a los vecinos al patrimonio y la historia de la ciudad.

En esta ocasión, los usuarios de los centros podrán disfrutar de una visita al Palacio de la Magdalena y un recorrido turístico por Santander a bordo del bus turístico oficial que se realizarán los días 18 y 19 de febrero, en dos turnos diarios: a las 09.00 y a las 10.30 horas.

El precio de la actividad es de cinco euros e incluye tanto el traslado en el bus turístico como la visita guiada al Palacio de la Magdalena.

Para participar es necesario inscribirse previamente en cada Centro Cívico municipal, ya que las plazas son limitadas.

"Esta iniciativa busca fomentar el conocimiento del entorno y la convivencia entre los usuarios de los centros, ofreciendo una oportunidad única de redescubrir Santander desde una nueva perspectiva", ha destacado la edil