Los centros culturales de Santander han acogido 324 actividades durante 2025

SANTANDER 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha desarrollado un total de 324 actividades culturales a lo largo de 2025 en los centros culturales municipales, según la memoria anual elaborada por la Concejalía de Cultura.

Esta cifra ha reflejado una programación "intensa, continuada y plural", dirigida a públicos diversos y con propuestas vinculadas a las artes visuales, el cine, el pensamiento, la música, el teatro, la literatura y la participación ciudadana.

Del total de actividades realizadas, 265 se han desarrollado en el Centro Cultural Doctor Madrazo, que se ha consolidado como el principal espacio de dinamización cultural de la ciudad.

En este centro se han programado 13 exposiciones, acompañadas de 7 visitas guiadas, además de 122 proyecciones de cine, que han supuesto cerca del 38 por ciento del conjunto de la programación.

A ello se han sumado 96 charlas y conferencias, 3 representaciones teatrales y de narración oral, 5 recitales musicales, 7 presentaciones de libros, 3 talleres periódicos, 4 talleres puntuales y 5 actividades singulares, lo que ha permitido mantener una actividad prácticamente diaria a lo largo del año.

Por su parte, el Centro Cultural Fernando Ateca ha acogido 48 actividades, entre las que se han incluido 3 exposiciones, 18 actividades puntuales, 5 talleres y cursos específicos y 22 actividades periódicas semanales, desarrolladas en dos etapas del año, de enero a junio y de octubre a diciembre.

Esta programación ha reforzado el papel del centro como espacio de proximidad y de participación vecinal, con propuestas culturales, formativas y sociales de carácter continuado.

Mientras, el Centro Cultural Jado ha albergado 11 actividades, entre exposiciones en espacios interiores y exteriores, iniciativas culturales en los jardines del centro y el programa estival 'Veranos en Jado', un ciclo novedoso que ha reunido durante agosto ocho propuestas escénicas y musicales al aire libre, producidas por el área de Cultura en colaboración con compañías y creadores.

PROGRAMACIÓN ESTABLE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha valorado estos datos en nota de prensa como "una muestra clara del dinamismo cultural de Santander y del esfuerzo sostenido por ofrecer una programación estable, accesible y de calidad durante todo el año".

Ha subrayado que la cifra de más de 300 actividades refleja "un trabajo constante de los equipos municipales y una colaboración muy estrecha con entidades culturales, asociaciones y profesionales, que han hecho posible una oferta diversa y bien distribuida en el tiempo".

Además, la edil ha destacado que el cine, las artes visuales y las conferencias han tenido "un peso muy relevante", pero también se ha cuidado "especialmente" la música, la literatura, la formación y las actividades ciudadanas, con propuestas pensadas para distintos públicos y edades.

En este sentido, ha señalado que casi cuatro de cada diez actividades han vinculadas al cine, lo que confirma "la fortaleza de Santander como ciudad comprometida con la cultura cinematográfica y con los ciclos especializados".

Méndez ha añadido que la red de centros culturales ha funcionado como un sistema complementario, en el que cada espacio ha aportado su identidad y su relación con el entorno, "contribuyendo a una programación equilibrada y cercana".

Según ha indicado, estos datos constatan que la cultura en Santander ha estado presente "de forma continuada" y que ha sido "una herramienta fundamental de encuentro, reflexión y cohesión social".

La Concejalía ha elaborado esta memoria como instrumento de análisis y planificación, con el objetivo de seguir reforzando la actividad cultural municipal y de adaptar la programación a las demandas de la ciudadanía, "manteniendo la calidad, la diversidad y la vocación pública de los centros culturales de Santander", ha destacado el Ayuntamiento.