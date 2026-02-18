Los centros culturales de Santander ofrecen cerca de 90 propuestas hasta junio

Archivo - El pintor Ignacio Goitia inaugura una exposición en el centro cívico Tabacalera en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los centros culturales de Santander Doctor Madrazo, Fernando Ateca y Jado ofrecen cerca de 90 propuestas dentro de la programación para el primer semestre de 2026, que incluye exposiciones, conferencias, arte, literatura, crecimiento, cine, teatro, música, talleres y actividades relacionadas con el mundo del libro.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha enmarcado este programa en "el esfuerzo" del Ayuntamiento para acercar la cultura a los ciudadanos a través de actividades de calidad y gratuitas en los centros municipales.

Con este motivo, la Concejalía ha editado programas de mano que recogen toda la información sobre contenidos y horarios de las diferentes actividades en los centros culturales, para que los ciudadanos puedan conocer de forma pormenorizada la oferta que presenta cada espacio.

Méndez se ha referido a la programación estable que ofrece durante este año el Centro Cultural Doctor Madrazo, con propuestas como 'Arte en Madrazo', que incluye diferentes conferencias y actividades vinculadas a este ámbito. Las sesiones tendrán lugar los lunes, a las 19.00 horas, y entre los temas previstos se incluyen estudios sobre Matisse, Picasso, Maruja Mallo, El Prado, Durero o Rosario de Velasco.

Otra de las propuestas es 'La palabra habitada', un programa de conferencias consolidado y de gran aceptación, que pondrá el foco en figuras de relevancia. Se desarrollará los miércoles a las 19.30 horas, y en esta edición estará dedicado a Jesús Cancio, Ángel de los Ríos, Ernesto García Ladevese y José de la Colina, entre otros.

Otra de las grandes apuestas es el ciclo 'Los artistas cuentan', un proyecto que pretende visibilizar a los artistas cántabros emergentes con el fin de que compartan con el público sus trayectorias, los procesos creativos a partir de los cuáles generan su obra y las motivaciones artísticas que les mueven.

Y también entre los programas con mayor aceptación en el Doctor Madrazo están los ciclos de cine, que ofrecen proyecciones temáticas y coloquios sobre cine documental, independiente y retrospectivas de autores destacados.

EXPOSICIONES, ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

El programa del centro Doctor Madrazo incluye exposiciones temporales que apoyan el arte local y emergente, principalmente muestras pictóricas y fotográficas con una rotación mensual. Para este primer semestre de 2026 ya están confirmados Locomalo, Asociación de Alumnos de Fotografía, la exposición colectiva 'Mosaico Telesma', Dolores Redondo, Natt Agüero, Marina Oáz y alumnos de Ensenada del Arte.

Todos los viernes del año, de 11 a 13 horas, acogerá el club de lectura en inglés, mientras que los segundos y cuartos miércoles de mes será escenario de lecturas dramatizadas.

Además de estas actividades programadas desde la Concejalía de Cultura, el salón de actos acoge numerosos eventos que contribuyen a diversificar su programación y crear un tejido dinámico en torno al centro: actividades de la Agrupación Astronómica de Cantabria y Astro Santander, presentaciones de libros o de cortos o conferencias.

Méndez ha subrayado que, con el Doctor Madrazo "como referencia" en la oferta cultural municipal y como uno los espacios municipales con mayor actividad en Santander, el Ayuntamiento también se ha propuesto ofrecer algunas de las propuestas de mayor éxito en los centros Ateca y Jado.

El Centro Cultural Ateca cuenta con ciclos y actividades periódicas como el Festival de Arte Libro y el Festival de Vídeo Arte.

También ofrece talleres de pintura, encuadernación y manualidades, charlas divulgativas sobre astronomía, cortometrajes de realizadores cántabros, actuaciones de alumnos del Conservatorio Ataúlfo Argenta, y propuestas relacionadas con la pintura.

En lo que se refiere al centro cultural de Jado, la concejala ha precisado que tendrá su mayor protagonismo en la programación del segundo semestre del año, ya que el Ayuntamiento pondrá el foco en la programación de actividades de exterior, aprovechando las oportunidades de una finca que viene acogiendo representaciones teatrales, festivales o performance.