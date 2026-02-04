Los centros Juan de Santander y Tabacalera acogerán el III Festival de Títeres en marzo y abril

Presentación del III Festival Internacional de Títeres y Objetos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos Tabacalera y Juan de Santander de Cueto acogerán durante cinco sábados -7, 14, 21 y 28 de marzo y 4 de abril- el III Festival Internacional de Títeres y Objetos de Santander, un evento orientado a las familias con espectáculos nacionales de teatro pensados para distintas edades, desde bebés hasta público infantil y familiar, y centrados este año en el fomento de la sensibilización medioambiental.

El festival comenzará el sábado 7 de marzo en el Juan de Santander con la obra 'Cotón', de Txo Títeres, a partir de las 18.00 horas como el resto de espectáculos. 'Cotón' presenta una historia que cuenta, a través de una presentación estética cuidada y dinámica, la importancia de aceptar la propia singularidad para poder convivir en la diversidad desde el respeto.

A continuación, el 14 de marzo Tabacalera será escenario de la representación 'Plenilunio', de Fábrica de Paraules. Dirigido a niños de entre uno y cinco años, es un proyecto escénico dirigido por Alberto Celdrán, en colaboración con Mariso García, que presentan esta creación basada en la tradición oral y el vínculo emocional que se entreteje a través de la palabra entre padres e hijos.

El 21 de marzo será el turno de Sol y Tierra Teatro Ecosocial, que presentará la obra 'Ragnorök. Héroes y monstruos', en el centro cívico Juan de Santander. Se trata de un espectáculo que toma como punto de partida el mito nórdico del fin del mundo -el Ragnarök- para transformarlo en una metáfora urgente sobre la crisis medioambiental actual.

Ya el 28 de marzo, Anita Maravillas Teatro & Portal 71 presentará la obra 'Jon Braun' en el Juan de Santander. Dirigido a un público familiar, escenifica un cuento que incluye la perspectiva de género en una historia que habla de amor, adversidad y superación.

Por último, el 4 de abril se cerrará el ciclo en el Juan de Santander con 'Bunji, la pequeña Koala', de Festuc Teatre. La obra sigue las aventuras de Bunji, cuya curiosidad y energía -diferente de la rutina tranquila de su especie- la lleva a enfrentarse a un evento inesperado que la obliga a dejar su entorno habitual y emprender un viaje de descubrimiento.

Aunque es una obra dirigida al público infantil y familiar, incorpora un mensaje ecologista: está inspirada en la fauna australiana y en la diversidad de especies que la habitan, y subraya la importancia de respetar y amar la naturaleza y sus seres vivos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha resaltado el éxito de las anteriores ediciones del festival que ofrece "una programación variada, amplia y muy completa, con propuestas que destacan por su calidad artística, su riqueza visual y su capacidad para acercar las artes escénicas a la infancia, fomentando la imaginación, la creatividad y el disfrute cultural en familia".

Del mismo modo, ha considerado que la iniciativa, que cumple ya su tercera edición, "se consolida con su apuesta por el teatro de títeres y objetos como una herramienta cultural, educativa y de encuentro intergeneracional en la ciudad de Santander".

Gutiérrez ha incidido también en la importancia que la edición de este año dedica a la concienciación medioambiental.

En este sentido, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que también ha asistido a la presentación del festival, ha valorado "la oportunidad y el acierto" de esta programación. "Es fundamental fomentar la sensibilización medioambiental desde las edades más tempranas, y propuestas como este festival que, además, permiten hacerlo desde el ámbito familiar, suponen una gran aportación en el compromiso con el cuidado de nuestro planeta", ha concluido.