CEO de EDP Redes España dice que la red eléctrica es una infraestructura estratégica para la competitividad del país

El CEO de EDP Redes España, Francisco Rodríguez, en la UIMP - DANI MORA

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO de EDP Redes España, Francisco Rodríguez, ha afirmado este viernes que la red eléctrica se ha convertido en una infraestructura estratégica para la competitividad del país.

Y es que las redes eléctricas son una de las infraestructuras fundamentales para avanzar en la electrificación de la economía, integrar nuevas demandas energéticas y facilitar el desarrollo industrial.

Esta es una de las principales conclusiones de la tercera y última jornada del curso de verano organizado por EDP en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en la que ha participado Rodríguez para analizar el papel de las redes eléctricas ante los nuevos retos que se presentan: electrificación, digitalización y cambio climático.

En su opinión, el reto ya no es únicamente gestionar los accesos, sino desarrollar con mayor agilidad las infraestructuras que permitan atender el crecimiento de la demanda, atraer nuevas inversiones y acompañar la transformación industrial y digital.

Al mismo tiempo, ha subrayado la necesidad de "una planificación más flexible, una ejecución más rápida de las actuaciones planificadas en la red de transporte y un marco regulatorio que permita anticiparnos a las necesidades del sistema, porque la capacidad de una red no se mide por lo que figura en un mapa, sino por lo que es capaz de conectar en la práctica".

A lo largo de la jornada, representantes empresariales y expertos del sector han compartido diferentes experiencias y perspectivas sobre las necesidades de inversión y planificación de las redes para acompañar el proceso de electrificación.

En concreto, han participado Jesús Díez, director general de Elecnor Servicios; Andrés Nieto, Sales Leader Continental Europe, de GE Vernova; Daniel Stegmann, responsable de Energía en Europa de James Hardie; Luis Marquina, presidente de AEPIBAL, y Francisco Ramírez, director general en España de DATA4.

La sesión ha contado también con la intervención del director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández, y del director general de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria, José Luis Ceballos, quienes han analizado el papel de las administraciones públicas para facilitar el desarrollo de las infraestructuras energéticas necesarias para avanzar en la transición energética los próximos años.

Organizado por EDP en colaboración con la UIMP, este curso busca fomentar un análisis plural y riguroso sobre los retos energéticos actuales y contribuir al diálogo entre el ámbito público y privado en un momento decisivo para la transformación del sistema energético.

EDP es un grupo energético global líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad. Forma parte de los Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX) y es además líder mundial en energía renovable.

En la península ibérica tiene su principal negocio, con los mercados España y Portugal en los que es incumbente, tanto por volumen como por la presencia de todas las plataformas de negocio. Así, EDP es un referente en energía con más de 14 GW de capacidad instalada, líder en generación distribuida, 288.000 kilómetros de redes eléctricas, 60TWh de energía distribuida, 30 TWh de energía comercializada y líder en movilidad eléctrica.

En España, uno de los mercados prioritarios, tanto por volumen de negocio como por la presencia de todas las plataformas en el país, la compañía emplea a más de 2.000 personas y está presente en la generación, con más de 4.000 MW de potencia instalada; distribución eléctrica, con más de 53.000 kilómetros de redes y 1,4 millones de puntos de suministro; y comercialización de luz, gas y servicios, con una cartera que supera los 10 TWh y los 200 MWp en instalaciones de autoconsumo para empresas, así como más de 1.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos.