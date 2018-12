CEOE advierte que se confirma la tendencia a la desaceleración

Publicado 04/12/2018 11:41:17 CET

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha afirmado hoy que cuatro meses consecutivos de incrementos del paro en esta región, superiores a las del año anterior, "confirman la tendencia a la desaceleración" en esta comunidad. Una tendencia que se refleja también en el número de contratos firmados, 6.616 menos que el mes anterior y 300 menos que en noviembre de 2017.

El sector servicios, el que concentra el 75% del desempleo, es además el que experimenta un comportamiento más marcadamente negativo. De las 953 personas que se quedaron en desempleo en noviembre, 819 han sido trabajadores del sector servicios.

Para el presidente de CEOE-CEPYME Lorenzo Vidal de la Peña, los datos no deberían sorprender a nadie en Cantabria porque "sencillamente, cuando no se hace nada, no cambia nada y en Cantabria no se está haciendo nada para revertir una situación de falta de crecimiento económico que se puede seguir arrastrando durante años si la sociedad no toma las riendas", ha advertido.