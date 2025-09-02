CEOE Cantabria destaca la "buena estabilidad" de empleo y contratación en un mes "que no es especialmente propicio"

Archivo - Oficina del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general del CEOE CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, ha destacado que los datos de agosto de paro y contratación muestran "una buena estabilidad" en un mes que "no es especialmente propicio para ello".

En un comunicado, Aguilera ha valorado que agosto ha sido un mes negativo para el empleo, aunque los datos son positivos respecto a los del pasado año y mejores que los del conjunto del país.

Además, ha apuntado que la tendencia de los últimos meses señala una estabilización del mercado laboral que continua con buenos datos dentro de la serie histórica.

No obstante, a la patronal le sigue preocupando la alta temporalidad de la contratación.

Por su parte, la evolución de la afiliación sigue siendo favorable, aunque a su juicio es necesario adelantar las medidas para que, más allá del impulso estacional, "trabajemos por un empleo más estable y alineado con las nuevas necesidades del mercado".

En concreto, Aguilera ha precisado que el dato del desempleo en el mes de agosto, siendo negativo, es el mejor de los últimos años "y refuerza la tendencia que llevamos observando en los últimos meses". "Es, en definitiva, una buena noticia para el mercado laboral y la economía de la región".

También ha subrayado que el porcentaje total de desempleados en Cantabria continúa por debajo de la media nacional un mes más, lo que en su opinión refleja "la consistencia de nuestro mercado laboral para resistir en un contexto complejo".

En cuanto a la contratación, el director general de la patronal ha vuelto a subrayar el diferencial de la indefinida en Cantabria respecto de la media española. "En agosto, del número total de contratos firmados 3 de cada 4 fueron temporales; se trata de una tendencia que se ha agravado durante los meses de verano lo que pone de manifiesto una de las debilidades de nuestro modelo productivo", ha advertido.

En cuanto a la afiliación, el incremento en Cantabria (235 cotizantes más que en julio) confirma "el buen comportamiento del empleo durante el verano, pero también plantea el reto de mantener este dinamismo más allá del ciclo estacional", según CEOE.