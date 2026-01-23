CEOE colabora con una micro credencial sobre empresa familiar en el Programa de Gestión Directiva de la UC

CEOE y la Universidad de Cantabria colaboran en el Programa Ejecutivo de Gestión Directiva - CEOE CANTABRIA

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La micro credencial 'Gobierno de la empresa familiar', que CEOE CEPYME Cantabria ha puesto en marcha como parte de la nueva edición del Programa Ejecutivo de Gestión Directiva (PEGD) de la Universidad de Cantabria (UC), se ha presentado este jueves en un acto en la Facultad de Ciencias Económicas con la presencia de profesores, alumnos de la primera edición del Programa, autoridades académicas y representantes del mundo empresarial y las instituciones.

La profesora Adela Sánchez, codirectora del programa, ha explicado que el objetivo del mismo es facilitar la gobernanza y la toma de decisiones en el perfil de las empresas más abundantes y representativas de Cantabria, las familiares.

Así, el temario de esta micro credencial se divide en cuatro bloques diseñados para cubrir las necesidades específicas de la gobernanza familiar, ha informado este viernes CEOE.

El primer bloque versa sobre los conceptos de dirección financiera y patrimonio. El segundo sobre la forma de institucionalizar la familia: "el gobierno de los afectos", con sus características y sus riegos. El bloque tres trata sobre la institucionalización de la empresa, 'Gobernar el negocio', y desarrolla la forma de ordenar y gestionar los órganos de gobierno de la empresa. Y el bloque cuatro aborda la toma de decisiones y la gestión de riesgos.

"Se trata de un itinerario muy pegado a la realidad de la gobernanza de nuestras empresas en Cantabria", ha afirmado Sánchez.

El PEGD, del que forma parte esta micro credencial, tiene una duración de varios meses y ofrece un formato flexible que equilibra trabajo, estudio y crecimiento personal.

Dentro del Programa de Gestión Directiva la fórmula de micro credenciales permite, en un corto espacio de tiempo, una formación práctica, flexible y adaptable, muy interesante para determinados perfiles empresariales.

Por su parte, el director general de CEOE CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, señaló que con la implementación de esta micro credencial "tratamos de dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas estratégicas para institucionalizar los órganos de gobierno (Consejo de Familia, Asamblea Familiar y Consejo de Administración), planificar con éxito el relevo generacional y gestionar el patrimonio familiar bajo criterios de rentabilidad y sostenibilidad".

Sobre los destinatarios, Aguilera precisó que esta formación está pensada específicamente para profesionales en ejercicio que quieren aprender de forma puntual y práctica "y por esta razón se ofrece una formación flexible, independiente y especializada; un enfoque práctico orientado a los desafíos reales del mundo empresarial y la adquisición de competencias concretas para aplicar de forma inmediata en su organización o carrera profesional".

Además, el director general de CEOE CEPYME subrayó que "lo más relevante" de la presentación para la patronal es que esta micro credencial "es el primer logro tangible del nuevo marco de relación entre la universidad y CEOE y visibiliza el impulso que ambas entidades queremos dar a nuestra colaboración porque entendemos que es bueno, útil y beneficioso para todos".

En este sentido agradeció al equipo rectoral "su predisposición" para "poder dar un impulso necesario a la relación entre la Universidad de Cantabria y CEOE CEPYME. Esta iniciativa es la primera de otras que están por venir", auguró.