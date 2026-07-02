CEOE constata la pujanza estival de la economía cántabra pero advierte de síntomas de desaceleración

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SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de CEOE CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, ha afirmado que los datos de empleo de junio en la comunidad --con un descenso mensual del 2,45%-- confirman la estacionalidad del mercado laboral, con mejorías en las cifras mensuales respecto a las del mes de mayo, aunque ha alertado de que continúa la tendencia de desaceleración en la creación de empleo que la patronal viene advirtiendo desde los primeros meses del año.

En un comunicado, Aguilera ha señalado que el comportamiento del empleo en junio sigue reflejando el patrón cíclico del mercado laboral cántabro, ligado a la temporada estival, y ha destacado que el sector Servicios vuelve a ser el que registra más contrataciones mientras que la industria "mejora tímidamente" sus resultados del mes anterior.

Además, ha apuntado que "la brecha" en la contratación indefinida sigue siendo una característica negativa y una "anomalía" del mercado laboral regional, con un diferencial de cerca de 14 puntos respecto a la media española, por lo que la patronal seguirá "insistiendo" en este factor.

En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, el director general de la patronal ha manifestado su preocupación al señalar que, aunque la afiliación refleja un comportamiento positivo en junio, las cifras interanuales de Cantabria están por debajo de la media española "y esto -que se va repitiendo en los últimos meses- es algo que nos preocupa".

"Los datos de junio son positivos en todas las cifras analizadas y constatan la pujanza de la economía de la región ligada a la temporalidad estival que impulsa la cifras de contratación y afiliación, singularmente en el sector Servicios". Sin embargo, ha insistido en la necesidad de realizar un seguimiento detallado de las cifras interanuales.

Aguilera ha concluido que es preciso mantener la atención en los datos comparativos con 2025 ya que "dan síntomas de una cierta desaceleración" como vienen señalando los empresarios y la comparación con comunidades del entorno "así parece mostrarlo". La patronal cántabra mantiene así su advertencia sobre la pérdida de tensión en la economía regional, más allá de los efectos positivos de la temporada estival.