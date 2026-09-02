CEOE dice que los datos del paro de agosto apuntan a una "ralentización de la economía cántabra"

Archivo - Una mujer sale de una oficina de servicio público de empleo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme Cantabria cree que los datos del paro registrado en agosto, que subió en 639 personas, un 2 por ciento más que en julio, "certifican el final de la temporada estival" al tiempo que "reafirman la excesiva dependencia del mercado laboral y la actividad económica de la estacionalidad", y apuntan también a una "ralentización de la economía regional".

En un comunicado, la patronal cántabra cree que las cifras del desempleo, que repuntó en el sector servicios con 397 nuevos inscritos, hasta un total de 20.253, "avanzan el final del ciclo estival", aunque para su director general, Francisco Aguilera, "son más preocupantes" las de la industria y la construcción, que suman 74 y 22 parados, lo que -ha dicho- "nos lleva a pensar que la velocidad de la economía regional se está ralentizando".

"Los datos de agosto retratan la realidad de una economía regional que sigue el ritmo de la estacionalidad sin que el cambio de modelo productivo consiga variar esta tendencia todavía", ha expresado.

La subida del desempleo en la comunidad autónoma, que cuenta con 26.994 demandantes de trabajo, fue en el octavo mes del año superior a la de la media del país, del 1,92%, y la quinta más elevada de todas las regiones, aunque representa "el menor registro para un mes de agosto", ha subrayado el portavoz de CEOE.

En lo referente a la contratación, Aguilera ha considerado que los datos de agosto muestran también que "sufrió un frenazo" con 14.827 nuevos rubricados, que son 5.959 menos que en julio, un descenso del 28,67%. "Esto supone una baja muy significativa respecto a las cifras anteriores y está relacionado con la temporalidad y la estacionalidad. El desequilibrio entre fijos y temporales ratifica esta afirmación", ha concluido.