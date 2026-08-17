CEOE lanza una "segunda parte" de la campaña contra el absentismo que critica demoras en diagnósticos y tratamientos

Imagen de los nuevos mensajes de la campaña de CEOE-Cepyme Santander contra el absentismo - IU-PODEMOS

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme Cantabria ha lanzado una "segunda parte" de su campaña contra el absentismo laboral que, en este caso, tiene como lema 'Cuando faltan recursos, todos esperamos' y "pone el foco" en las consecuencias y daños que tienen las demoras en las pruebas diagnósticas y en valoraciones por incapacidad para trabajadores, empresas y para el sistema en general.

Sin embargo, la patronal ha negado que ello suponga "una rectificación" después de la polémica que suscitó la primera fase de su campaña, que giraba sobre la idea 'Mientras unos no están, otros esperan' y en la que algunos partidos y sindicatos vieron un intento de "criminalizar" a los trabajadores que no pueden acudir a su puesto de trabajo por estar enfermos o que ejercen derechos laborales como el permiso de paternidad o por hospitalización de un familiar.

De hecho, partidos como el PSOE o la coalición electoral IU-Podemos o sindicatos como CCOO y UGT criticaron la campaña y reclamaron a la patronal que la retirara, a lo que ésta se negó y su presidente, Enrique Conde, tildó de "absurdo" la polémica.

En declaraciones a Europa Press con motivo de esta nueva fase de la iniciativa, CEOE ha aclarado que "no es una rectificación" sino "una segunda parte de la campaña".

"Nuestra idea es exponer este problema desde los diferentes ángulos que inciden en que el absentismo sea, como ha dicho el presidente de CEOE Cantabria (Enrique Conde) el mayor problema para nuestra competitividad como región. En esta ocasión ponemos el foco en el tiempo, tanto en los diagnósticos como en los tratamientos para la recuperación", han explicado a esta agencia desde la patronal.

Esta "segunda parte" se desarrolla en redes sociales y en marquesinas de autobuses, con mensajes como 'Esperar no debe formar parte del tratamiento' o 'Esperar una valoración durante dos años no puede formar parte del sistema'.

Con ellos, se quiere incidir en las consecuencias que generar estos retrasos. Según explica en redes sociales la patronal, la demora en las valoraciones de incapacidad "provoca incertidumbre en los trabajadores, repercute en las empresas y daña al conjunto del sistema" y en las pruebas genera "más tiempo sin diagnóstico, sin tratamiento y sin recuperación", algo que "no afecta únicamente a quien espera" sino que "también repercute en sus compañeros, en las empresas y en el propio sistema púbico de salud".

"Las bajas laborales son un derecho que debe protegerse; por ello necesitamos un sistema ágil, dotado de recursos y capaz de ofrece respuestas rápidas a quienes realmente lo necesitan", ha explicado CEOE.

IU-PODEMOS SÍ LO VE COMO UNA "RECTIFICACIÓN" DE LA PATRONAL

Sin embargo, y frente a lo que explica la patronal, el candidato a la Presidencia de Cantabria por la coalición IU-Podemos, Israel Ruiz Salmón, ve "una rectificación evidente del enfoque" utilizado por la patronal.

Esta coalición de izquierdas cree que ello no debe recibirse "con celebraciones ni aplausos porque llega después de una campaña que criminalizó injustamente a las personas enfermas y presionó tanto a trabajadores como a profesionales sanitarios".

IU-Podemos considera que CEOE "ha tardado demasiado en reconocer que el problema son las listas de espera y no las personas trabajadoras".

"No esperamos que CEOE nos dé la razón, sino que deje de utilizar la enfermedad para enfrentar a trabajadores, usuarios y profesionales. El problema nunca fue que una persona enferma ejerciera su derecho a recuperarse, sino que el sistema sanitario dependiente del Gobierno de Cantabria no disponga de los medios suficientes para diagnosticarla y atenderla dentro de unos plazos razonables", ha señalado.

Ruiz Salmón ha valorado que la patronal "haya atendido por fin a quienes conocen directamente el funcionamiento del mercado laboral, como los sindicatos y sus representantes en las empresas, en lugar de dejarse arrastrar por las voces más reaccionarias, empeñadas en convertir cada derecho laboral en un privilegio y cada baja médica en una sospecha de fraude".

IU-Podemos cree que CEOE "ha tardado demasiado en reconocer que el problema son las listas de espera y no las personas trabajadoras" y cree que el "cambio de campaña de la patronal confirma las causas que la coalición y los sindicatos señalaron desde el principio y reclama reforzar la sanidad pública y la prevención laboral".