CEOE reúne a más de un centenar de profesionales de la Red de Talento Cántabro en el Exterior

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha reunido este viernes en la Estación Marítima de Santander a más de un centenar de profesionales de la Red de Talento Cántabro en el Exterior, que cuenta con más de 600 miembros repartidos entre los cinco continentes.

En el evento también han estado presentes empresas y entidades del ecosistema regional interesadas en conocer de primera mano el potencial de esta red de talento internacional y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Con esta cita, se ha abierto una nueva etapa para esta comunidad de profesionales, que será relanzada en el marco del proyecto Green Valley Cantabria Tech mediante una estrategia "más global para poner en valor e impulsar iniciativas diversas que pueden crear sinergias entre empresas y profesionales cántabros fuera de nuestras fronteras", ha afirmado el director general de la patronal, Francisco Aguilera.

La sesión ha contado con la participación de la analista y divulgadora especializada en el entorno geopolítico y tecnológico de China y fundadora y editora de ChinaGeoTech, Águeda Parra, quien ha aportado una visión experta y actualizada sobre el complejo contexto internacional y su impacto en la economía y la tecnología.

Tras la ponencia, se ha celebrado una mesa redonda centrada en las nuevas acciones previstas para los próximos meses y en conocer tendencias y buenas prácticas de otras redes de talento a nivel internacional. El objetivo es fomentar un espacio participativo para intercambiar experiencias y explorar nuevas fórmulas de trabajo colaborativo.

El encuentro ha concluido con un vermú navideño que ha permitido continuar las conversaciones en un ambiente distendido, reforzar lazos personales y profesionales y seguir construyendo una comunidad de referencia conectada con Cantabria.

La Red tiene como objetivo mantener el contacto con el talento de la región que reside fuera, generar vínculos y sinergias profesionales y proyectar la imagen de Cantabria y de sus empresas en el exterior. Sus miembros, profesionales cualificados, jóvenes egresados, directivos y autónomos son embajadores de la región en mercados internacionales clave.