CEOE y UC establecen líneas de trabajo en empleo, turismo sostenible, gestión y transferencia de conocimiento

Conde y López quieren fortalecer su colaboración para responder a las necesidades empresariales y contribuir al desarrollo regional

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme y la Universidad de Cantabria han establecido líneas de trabajo sobre empleabilidad, turismo sostenible, gestión empresarial y transferencia de conocimiento y han abordado la situación de las infraestructuras regionales en la primera reunión institucional que han mantenido, celebrada este jueves.

Además, han mostrado su voluntad de fortalecer su colaboración para responder a las necesidades empresariales y contribuir al desarrollo regional.

Así lo han transmitido la rectora, Conchi López, y el presidente de la patronal, Enrique Conde, en este encuentro en el que CEOE ha presentado proyectos en cinco ejes de actuación: infraestructuras, turismo sostenible empleabilidad, transferencia de conocimiento y gestión empresarial y laboral.

En cuanto a turismo sostenible, se ha planteado la creación de un foro u observatorio que permita compatibilizar el desarrollo económico con la sostenibilidad social y ambiental. Además, la UC ha avanzado que se está trabajando en la creación de un máster en turismo sostenible con universidades de la alianza EUNICE, como UPHF y Vaasa.

Sobre fiscalidad, la UC ha planteado una colaboración mediante la creación de microcredenciales universitarias en torno a estas temáticas. Además, se han centrado en estudiar fórmulas de colaboración para optimizar la carga fiscal en el ámbito local y municipal.

En gestión empresarial han prestado atención a las pymes y empresas familiares y sus procesos de digitalización, internacionalización, sucesión y crecimiento.

Y, por último, en cuanto al mercado laboral y los perfiles profesionales, han retomado líneas de trabajo previas sobre sectores con alta demanda y programas de inserción.

CREACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

"Hemos concretado quiénes son las personas que van a coordinar este trabajo y, a partir de ahí, hay una amalgama de temas que hemos hablado, por lo que hay que concretar y empezar por temas concretos", ha añadido el presidente de la patronal. "Pero lo que sí que queremos es ir haciendo e ir generando esa relación que tiene que existir entre la universidad y la empresa", ha subrayado Conde.

Por su lado, López ha añadido que "otra gran línea de colaboración" será la relacionada con la formación a lo largo de la vida, a través, fundamentalmente, de las microcredenciales, que permite "responder de una manera muy ágil y muy flexible a las necesidades de las personas que ya abandonaron la universidad o acabaron su formación".

Además, ha apuntado que se han identificado diferentes ámbitos concretos en los que empezar a trabajar: a través del COIE, en prácticas académicas de los estudiantes y la captación de talento por parte de los de las empresas; y en torno a la transferencia del conocimiento y el apoyo a la innovación empresarial, orientada no solo a las grandes empresas sino también a las medianas que, "quizá, tienen más dificultad para conectar con la universidad".

Conde ha asegurado que "la empresa necesita de la universidad y la universidad necesita de la empresa" y ha lamentado que "hasta ahora, la relación que hemos tenido ha sido excesivamente global, pero creo que el equipo de la rectora tiene muy claro temas relacionados con la industria, suelo industrial, energía, turismo y cómo están cambiando esos sectores".

Por su parte, la rectora ha calificado la reunión como "muy interesante" pues, según ha explicado, han compartido puntos de vista sobre el futuro de la región y "cómo ambas instituciones podemos colaborar en impulsar el desarrollo empresarial y económico de Cantabria".

Por parte de CEOE han acudido a la cita, además de su presidente, Beatriz Malagón y Ana Sastre, que forman parte del Comité Ejecutivo de la confederación, así como el director general, Francisco Aguilera y Adela Sánchez responsable del área de Economía y Asuntos Europeos.

También han asistido el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado, Luigi dell'Olio; el de Relaciones y Estrategia Internacional, Luis Muñoz; el director del Centro de Orientación e Información para el Empleo, Alberto Díez, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Collado.