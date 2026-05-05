CEOE ve "positivos" los datos de empleo de abril pero avisa de una "ralentización"

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Atribuye los datos mensuales "en gran medida a factores estacionales" y alerta del descenso de la contratación indefinida SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

CEOE ha considerado "positivos" los datos de empleo correspondientes al mes de abril en Cantabria en términos mensuales, con descenso del paro y aumento de la contratación y la afiliación a la Seguridad Social, "impulsados en gran medida por factores estacionales", si bien ha advertido de una "ralentización" con respecto al año pasado.

Así lo ha apuntado después de conocer que el paro bajó en abril en 952 personas respecto a marzo, lo que representa una caída mensual del 3,3 por ciento --la cuarta mayor por CCAA y mayor que la media nacional--, si bien en comparación con el año anterior se redujo en Cantabria un 2,92%, el quinto descenso más tenue e inferior al descenso interanual en el conjunto de España (-6,2%).

Según el director general de la patronal cántabra, Francisco Aguilera, ello "puede indicar una ralentización en la creación de empleo a pesar de la época del año que acaba de comenzar" y que, a su juicio, "puede ser un síntoma de la misma tendencia en la actividad económica, algo que ya estamos comenzado a verificar".

Para Aguilera, el comportamiento del empleo en abril "refleja el patrón cíclico que sigue nuestro mercado laboral año tras año, ligado al comienzo de la temporada estival".

"El sector servicios vuelve a tirar con fuerza del empleo, aunque también constatamos incrementos menores en industria y construcción y, especialmente, en las personas que se incorporan a la vida laboral", ha valorado.

AVISA DEL DESCENSO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

En cuanto a la contratación, que creció un 4,51% respecto a marzo y un 4,29% en el interanual, ha advertido del descenso de la indefinida y del aumento de la temporal, un hecho que, según ha dicho, "nos pone alerta respecto a un posible cambio de tendencia".

Así lo ha afirmado después de que el 71,7% de los contratos suscritos en abril fuera temporal y el 28,3% restante indefinidos.

Además, ha advertido de que existe "un diferencial desfavorable de casi 20 puntos (19,4) entre la contratación fija de la media española y la de Cantabria".

Con respecto a la afiliación, ha indicado que "refleja un comportamiento dinámico en este momento del año, impulsado por la actividad estacional", pero cree que se debe "poner el foco en los datos interanuales que no son tan positivos".

Y es que en abril la Seguridad Social ganó 2.967 afiliados con respecto a marzo, lo que supone un aumento del 1,26%, el tercero mayor por CCAA, si bien en términos interanuales registró el segundo menor incremento (+1,34%), más de un punto por debajo del nacional.