Las cerámicas pintadas de origen meseteño en la Cantabria romana, pieza del mes del MUPAC. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'La pieza del mes', promovido por la Asociación de Amigos del MUPAC, con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, celebrará su séptima sesión de este año el próximo 6 de octubre, a las 19.00 horas, con la conferencia de la investigadora Ariana Pérez, quien hablará sobre las cerámicas pintadas de origen meseteño en la Cantabria romana de la colección del MUPAC.

La cerámica pintada romana de origen meseteño constituye un testimonio clave de las transformaciones culturales que tuvieron lugar en el norte peninsular tras la llegada de Roma.

Este tipo de producciones evidencia la pervivencia de tradiciones alfareras prerromanas adaptadas a las demandas del periodo altoimperial y su mayor circulación, impulsada por la nueva red viaria romana.

A partir de los materiales de Julióbriga y de otros yacimientos del antiguo territorio cántabro se abordará la distribución de estas cerámicas y los cambios en la cultura material durante el siglo I d.C.

Ariana Pérez es investigadora predoctoral en la UC, donde desarrolla su tesis sobre las dinámicas de cambio de cultura material en el norte de Hispania (siglo I a.C. - d.C.) bajo la dirección de Juan José Cepeda.

Cuenta con amplia experiencia arqueológica en yacimientos de Cantabria (Julióbriga, Las Rabas, Camesa-Rebolledo, La Poza) y campamentos romanos de Burgos y Palencia, así como en otros proyectos nacionales (Empúries, Osqua) e internacionales (Pompeya y Tívoli, en Italia).

Complementa su perfil investigador con un manejo avanzado en herramientas de teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Esta conferencia se llevará a cabo en la sede del MUPAC y es totalmente gratuita, con acceso libre hasta completar aforo, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.