Cerca de 300 científicos participarán el día 29 en la Noche Europea de los Investigadores

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 científicos de la Universidad de Cantabria (UC) y de sus institutos mixtos de investigación mostrarán sus líneas de investigación en las distintas actividades que se desarrollan el 29 de septiembre con motivo de la XI Noche Europea de los Investigadores.

Para ello, se habilitarán 29 stands desde las 17 horas hasta las 21 horas en la plaza Pombo de Santander a la que se suman otras tres ubicaciones de la ciudad.

Este evento anual que tiene por objetivo sacar a la calle la ciencia que se desarrolla en la región se ha presentado este martes en rueda de prensa por el vicerrector de Investigación y Política Científica de la UC, Carlos Beltrán; la directora general de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Marta García; la concejala de Educación de Santander, Noemí Méndez; y la directora de Área de Investigación y Organización de la UC, Ana de Juan.

Beltrán ha indicado que los objetivos que persigue este evento son fomentar la vocación científica entre los más jóvenes y "mostrar a la sociedad lo que hacemos para que se pueda apreciar mejor la valía de todo el trabajo que se desarrolla desde el punto de vista investigador en la Universidad".

De Juan ha referido que los asistentes podrán disfrutar de talleres, experimentos o pequeñas charlas explicativas en torno a investigaciones sobre átomos, ph, hallazgos prehistóricos, supermembranas o drones, entre otras actividades para "acercar la investigación de una manera amena y de tal forma que todo el mundo pueda entenderlo, independientemente de su formación previa. Esto es lo más importante de todo".

Junto a las actividades que tendrán lugar en la plaza Pombo orientadas a público de todas las edades, se ha organizado la yincana 'Juega con la ciencia', en el patio de los colegios Cisneros, Magallanes y Antonio Mendoza, en Numancia, dirigida a niños entre 5 y 10 años; 'La

ciudad jugada', para niños entre 2 y 7 años en el Paraninfo de la UC; y un Café Científico a las 16.40 horas en el Anfiteatro del Centro Botín. Las dos primeras requieren inscripción previa a partir de las 13.00 horas de este martes.

El evento, que coordina la UC desde hace 11 años, cuenta con la colaboración de la Comisión Europea, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y el Centro Tecnológico CTC.

Además, participan, junto con los institutos mixtos de investigación de la UC (IIIPC, IHCantabria, IFCA, IDIVAL, SANFI, IBBTEC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria.

LAS 5 MISIONES DE LA UE

Este año, la celebración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras vuelve a inscribirse en el marco del proyecto europeo 'Go for the Missions!' (G9 Missions) del Grupo 9 de Universidades, que coordina la UC y en el que participan las universidades de Oviedo, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza, con la colaboración de la Universidad de La Rioja.

Así, tal y como ocurrió el año pasado, las jornadas en estas universidades destacan las cinco misiones marcadas por la Comisión Europea en 2021 que se enfocan en el cáncer, adaptación al cambio climático incluyendo la transformación social, agua y océanos, ciudades inteligentes y climáticamente neutras y salud del suelo y alimentos. Todas ellas contribuirán a los objetivos del Pacto Verde Europeo, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Noche Europea de los Investigadores, que se celebra en más de 370 ciudades del continente, está financiada por la Comisión Europea bajo las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA), iniciativa para fomentar las carreras científicas en Europa, que se enmarca en Horizonte Europa, Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea.

Sus principales objetivos son acercar la figura de los investigadores a la ciudadanía para que se conozca su trabajo y los beneficios que aportan a la sociedad, así como fomentar la elección de una carrera científica entre el estudiantado eliminando las barreras de género.