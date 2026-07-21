Cerca de 5.000 personas se dan cita en la primera noche de Magdalena en Vivo, protagonizada por Taburete

Taburete en Magdalena en Vivo. - ELREYLAGARTÓN/MOURO PRODUCCIONES

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 5.000 personas se han dado cita este lunes 20 en la primera noche del Festival Magdalena en Vivo de Santander, protagonizada por Taburete, David Otero y Da Igual.

El grupo irrumpió en el escenario de la Campa pasadas las 22.30 horas al ritmo de 'Cuando los hombres lloran', el single publicado el pasado mes de noviembre como adelanto de su sexto disco, 'El perro que fuma'.

Así comenzó el concierto de Willy Bárcenas y Antón Carreño, en el que, por sorpresa, participó Andrés Koi. El excantante de Dvicio, que ha iniciado carrera en solitario, cantó con Taburete 'Cinco sentidos' y 'Choque de planetas'.

Tras 'Belerofón', canción incluida en 'Madame Ayahuasca' (2018) y coreada en masa, celebraron su encuentro con el público e hicieron referencia a la victoria de España en el Mundial. "Vinimos ayer porque queríamos disfrutar de la final en Santander y hoy lo vamos a celebrar a lo grande con vosotros", manifestó Willy.

Los artistas ofrecieron una hora y media de concierto y 21 temas, entre ellos '110', 'Abierto en vena', 'De menos', 'Tan desconectados', 'Por lo que pueda pasar', 'México', 'Entre tus piernas', 'Cuando se apaga la luz', 'Amos', 'Mariposas', 'Primer Intento' y 'Sirenas', 'Vino y Cemento', 'Roto y Elegante', 'Madame Ayahuasca' y 'Caminito a motel'.

"Gracias, Santander, ha sido acojonante, hasta pronto", trasladó el cantante al despedirse.

Previamente, David Otero protagonizó un concierto cercano que inauguró el Magdalena en Vivo, cita imprescindible de la Semana Grande de Santander.

El excomponente de El Canto del Loco salió pasadas las 20.30 horas y en la Campa sonaron los primeros acordes de 'Metaverso', tema con el que arrancó.

El repertorio fue una mezcla medida entre los grandes éxitos de la etapa de El Canto del Loco y las canciones más reconocibles de las distintas etapas de su carrera en solitario.

Temas como 'Aire', 'Tal como eres', 'Volverá' o 'Buscando el sol' convivieron con 'Me enciendes', 'Insoportable', 'Estrellas y fantasmas' o 'Cuando no quedan ganas', en un recorrido por más de dos décadas de trayectoria artística.

Uno de los estribillos más coreados fue el de 'Besos', que nació de unos acordes que él mismo tocó y una idea del bajista santanderino de El Canto del loco, Chema Ruiz, que recordó una cortina de baño llena de besos y labios que se había comprado en Ikea: "de las pequeñas cosas salen, también, grandes canciones", dijo.

El artista madrileño cerró el concierto con 'Baile', el tema que grabó con Rozalén en el año 2018, incluido en su álbum 1980 y consolidado como una de sus colaboraciones más emblemáticas.

Da Igual, la banda de Reus (Tarragona), formada en 2007 e integrada hoy por Wences Sánchez y Alex Pouget puso el broche de oro a la primera noche del festival, con un concierto lleno de energía, sobre todo cuando sonó su personal versión de 'Y viva España'.

También hubo versiones incluidas en su disco 'Star Ways', como 'Hoy quiero confesarme', y temas como su reciente sencillo 'Estoy loco X' o 'Flamenkito'. Además, sonaron otras canciones como el himno festivo 'Mari Carmen', que popularizó La Pegatina.

HOY, ANA TORROJA Y MARTA SANTOS

Por otro lado, este martes 21 se celebrará la segunda jornada del Festival Magdalena en Vivo, protagonizada por la artista sevillana Marta Santos, que desembarcará en el escenario con su gira 'Aquí no sobra nadie', a las 21.00 horas, seguida de Ana Torroja, que se subirá al escenario a las 23.00 horas.

El concierto de Ana Torroja incluirá muchos de los grandes éxitos de Mecano y de su carrera en solitario con temas de su nuevo disco, 'Se ha acabado el show', y que finalizará, como ha avanzado la propia artista, cantando a capela y atendiendo algunas peticiones del público.

La información completa de todos los festivales está disponible en: www.conciertosdecantabria.com