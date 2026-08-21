Cerrado el jardín del Centro de Arte Rupestre de Cantabria por el deterioro de la cubierta

Archivo - El Centro de Arte Rupestre de Cantabria, ubicado en Puente Viesgo - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

PUENTE VIESGO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha clausurado de forma temporal el acceso al jardín central del Centro de Arte Rupestre de Cantabria 'Alberto I de Mónaco' tras observar cierto deterioro en la cubierta de la parte trasera del edificio, ubicado en Puente Viesgo.

En un comunicado, ha explicado que esta decisión no afectará al resto de las instalaciones, ya que la zona de recepción y venta de entradas de las cuevas, la sala de exposiciones temporales y el área de la muestra permanente seguirán abiertas al público y funcionan con normalidad.

El Gobierno de Cantabria ha tomado esta decisión al comprobar que existían ciertas deficiencias que afectan a las losas del recubrimiento de la cubierta de la parte de atrás del edificio, y que pueden producir algún que otro desprendimiento.

Tras detectar este problema, la Consejería ha informado a la empresa constructora para que acometa su reparación.

"Mientras tanto, y a fin de preservar la seguridad de los visitantes, dicho espacio permanecerá cerrado de manera excepcional, sin impedir el acceso con toda normalidad, al resto del CAR", ha concluido el texto.