El X certamen de diseño gráfico Tipos desarrollará actividades culturales para retratar la situación del sector

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del certamen de diseño gráfico Tipos, una iniciativa impulsada por el gestor cultural Juan Teja y reconocida en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), celebra diez sus años con actividades culturales que se desarrollarán de octubre a diciembre en distintos espacios de la ciudad para retratar la situación actual que atraviesa el sector y su evolución en esta década.

'43º,' título de esta edición, toma su nombre del sistema de coordenadas geográficas y hace referencia a los primeros números de la latitud de Cantabria, que coinciden con el número de diseñadores que participan este año en el proyecto y que también da título al libro que han editado y que recoge el legado de todo este tiempo, una de las principales novedades de esta edición.

"El diseño también es un sistema de coordenadas, un sistema que ayuda a situar en nuestra mente las experiencias que vivimos, los productos que consumimos y los lugares que habitamos", ha explicado Javier Gandarillas, director de contenidos de Tipos, durante la rueda de prensa de este miércoles en Enclave Pronillo para presentar la edición, junto a la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, la directora de la FSC, Almudena Díaz, y Victor Hurtado, director académico del Área de Diseño en el Centro Universitario Cesine.

Con el fin de reivindicar "que nuestro diseño tiene una voz propia que merece ser explorada, que contribuye al desarrollo de esta tierra, que formamos parte de una comunidad y que es necesario hacer visible al sector para que la ciudadanía lo conozca y lo comprenda", Tipos propone un variado programa de actividades que incluyen algunos de sus clásicos como el concurso de jóvenes diseñadores, los premios del diseño y las charlas (que este año se celebran en la Filmoteca de Cantabria), a los que se suman la publicación del libro citada, una muestra con los trabajos de los diseñadores que han pasado por el festival y un encuentro en torno al papel.

El propósito de esta décima edición es "retratar el panorama actual del diseño en Cantabria y su evolución durante estos últimos diez años. Los contextos técnicos y sociales hacen cada día más importante el trabajo del diseñador, ya no como un ejecutor, sino también por su labor de pensamiento estratégico y de elección en la mejor solución gráfica". concluye Gandarillas.

Las actividades incluyen un Concurso de Jóvenes Diseñadores, ya abierto, que permite a alumnos de esta disciplina presentar propuestas que serán seleccionadas por un grupo de expertos y formarán parte de una de las exposiciones de Tipos.

El 7 de noviembre en Cesine se celebrará el 'Encuentro Papel, la clave de tu proyecto', de la mano de profesionales de la empresa británica GF Smith.

Las Charlas Tipos 25 congregarán en la ciudad a profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional para compartir su trabajo con el público interesado. Será en la Filmoteca de Cantabria el 8 de noviembre a las 10.00 horas y es necesario adquirir entrada. Participan This is Pacifica, Democracia Estudio y el estudio barcelonés Abuela.

Por otra parte, en colaboración con Cesine se realizará una jornada que permita a estudiantes, o recién licenciados presentar sus portafolios a estudios y diseñadores gráficos.

Desde el 21 de noviembre al 8 de diciembre en el muelle de Molnedo la ciudadanía podrá acercarse a los trabajos de los estudiantes seleccionados en el concurso de jóvenes diseñadores y de todos aquellos que fueron premiados en las anteriores ediciones de Tipos en la Exposición Longitud.

Además se editará el Libro 43º para mostrar el trabajo de los estudios y de los profesionales premiados que han colaborado con el certamen a lo largo de todo este tiempo.

Mientras, la exposición Latitud, una de las principales novedades de este año, se podrá visitar a partir del 3 de diciembre en la Biblioteca Central de Cantabria y ofrece una retrospectiva de todo lo que ha ocurrido en estos últimos diez años.

Los Premios Tipos, la "fiesta del diseño" ,incorpora una nueva categoría dedicada a la aplicación del diseño gráfico en espacios arquitectónicos en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cantabria (COACAN). Aunque la celebración se desarrollará el 19 de diciembre en la sede de esta institución, previamente se abrirá una convocatoria pública dirigida a todo el sector.