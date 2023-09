César Díaz dejará el Ayuntamiento para ser presidente del Puerto de Santander

Entre sus objetivos figura la integración del Puerto en la ciudad y aumentar su contribución al desarrollo de Cantabria



SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

César Díaz pondrá fin a 16 años de servicio en el Ayuntamiento de Santander para ser presidente de la Autoridad Portuaria, abriendo una nueva etapa en la que quiere impulsar la integración del Puerto en la ciudad y hacer que "contribuya con más fuerza al desarrollo económico, social y cultural de Cantabria".

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha elegido a Díaz para suceder en el cargo a Francisco Martín tras el cambio de Gobierno en Cantabria, ahora en manos del PP, y lo ha hecho porque tiene un conocimiento "muy profundo" de la realidad portuaria.

Y es que, tras 16 años siendo el representante del Ayuntamiento en el Consejo de Administración del Puerto, Buruaga considera que "es el mejor" y es de su "plena confianza", tal y como ha dicho en una comparecencia que ha ofrecido este viernes junto a Díaz para anunciar su nuevo cargo.

Una decisión acordada esta mañana en el Consejo de Gobierno y que tiene que ser ratificada por el Consejo de Ministros, ya que la competencia de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) es estatal aunque su presidente lo elige la comunidad autónoma.

Para el PP, la situación actual es "una oportunidad histórica" al estar al frente al mismo tiempo del Gobierno regional, del Ayuntamiento de Santander y del Puerto, en un momento que además es "estratégico" para la APS. "Por primera vez en mucho tiempo somos uno", ha celebrado Buruaga.

De este modo, el Consejo de esta mañana ha acordado el nombramiento de los que serán los nuevos consejeros del puerto: de los titulares de Industria, Eduardo Arasti, y de Fomento, Roberto Media, el ingeniero industrial Francisco Javier Maldonado Vega y Modesto Piñeiro, que hasta este momento ocupaba un puesto como representante de la Cámara de Comercio y a partir de ahora lo hará como representante del Gobierno de Cantabria.

En paralelo, se han aprobado los ceses de los consejeros nombrados por el Ejecutivo anterior (PRC-PSOE): Javier López Marcano, y Jezabel Moral, Juan José Sota y José María Fuentes Pila.

César Díaz, muy emocionado, ha dado las gracias a la presidenta por la confianza depositada en él y se ha comprometido a "volcarse cada día" y ser un "motor de impulso en el proceso de integración del Puerto y la ciudad". Además, se ha dirigido al sector para trasladarle que podrá encontrar en él "un aliado permanente para alcanzar, entre todos, el máximo potencial del Puerto".

"Mi objetivo no es otro que tejer una alianza estrecha, sincera, efectiva, del Puerto con Cantabria, de manera que la actividad portuaria sea parte activa en la prosperidad y en el progreso de nuestra comunidad autónoma. Nadie duda de que el puerto es uno de los grandes valores de Cantabria, y espero que mi labor contribuya a hacerlo visible y a hacer posible que, junto al resto de instituciones implicadas, se acreciente su aportación a la sociedad y a la economía de nuestra región y de nuestro país", ha trasladado.

Y aunque se abre una etapa "muy ilusionante" que afronta con unas "ganas enormes", ha dicho que la política municipal es "seguramente la más bonita" y ha repasado su trayectoria en el Ayuntamiento, donde hasta ahora era primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda.

Así, ha echado la vista atrás a 2007, cuando se presentó en la lista municipal del PP de la mano de Iñigo de la Serna, quien le "embarcó en esto de lo público". También ha tenido palabras de reconocimiento para Gema Igual, a quien considera "una amiga".

"Confió en mí, me ha respaldado, me ha cuidado, me ha demostrado siempre su cariño, ha sido un ejemplo y he tenido la suerte de ver cómo ha ido creciendo para convertirse en la mejor alcaldesa", ha dicho Díaz, que ha reconocido que como concejal también ha vivido momentos "muy duros" pero que "ha merecido la pena".

Además, se ha comprometido a seguir contribuyendo a la mejora de Santander, ahora impulsando el proceso de integración del Puerto y la ciudad.

En este sentido, la presidenta ha destacado que Díaz ha colaborado en "todos los planes de desarrollo puerto-ciudad" en los últimos años y sabe de la importancia estratégica del puerto para la región,ya que representa el 13% de su PIB. Además, ha puesto en valor su "intachable" trayectoria.

MOMENTO "ESTRATÉGICO" PARA EL PUERTO

Por ello le ha encomendado la gestión de la APS en un momento "estratégico", en el que el Puerto tiene que aumentar su capacidad para atraer nuevos tráficos y asegurar el crecimiento de los actuales, así como "seguir siendo un motor de desarrollo industrial y logístico" para la comunidad, ha dicho.

Finalmente, Buruaga ha dado las gracias por su labor a los que hasta ahora integraban el Consejo de Administración del Puerto, y en especial a Francisco Martín como presidente.