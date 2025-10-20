Un choque entre un autobús y un coche en Castro se salda con ocho heridos, entre ellos un bebé, y dos trasladados

Choque entre un autobús y un coche en Castro - BOMBEROS DE CASTRO URDIALES

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas, entre ellas un bebé, han resultado heridas este mediodía tras un choque frontal entre un autobús y un turismo que se ha producido en el kilómetro 1 de la carretera CA-931, a la altura de La Loma, en el municipio de Castro Urdiales.

Dos de los afectados han sido trasladados al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso de la colisión sobre las 12.20 horas y hasta el lugar a movilizado a los bomberos del Ayuntamiento de Castro, Policía Local y Guardia Civil, han informado fuentes del Servicio de Emergencias a Europa Press.