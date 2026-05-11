Un choque entre dos vehículos en la A-67 en Mogro provoca varios kilómetros de retenciones

Cámara de la DGT en la zona del accidente - DGT

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos vehículos ocurrida este lunes por la mañana en la Autovía de la Meseta (A-67) a la altura de Mogro (Miengo) ha provocado varios kilómetros de retenciones, si bien no se ha registrado ningún herido.

Los vehículos implicados en el accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 193, han ocupado el carril izquierdo de la vía, de modo que el tráfico se ha canalizado a través del derecho, lo que ha provocado circulación irregular durante varios kilómetros.

A estas horas la circulación se está normalizando y prácticamente no quedan atascos, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.