El ciclo 'Los artistas cuentan' de Santander continúa este lunes con la creadora Raquel del Val - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Raquel del Val protagonizará este lunes, 11 de mayo, la segunda sesión del ciclo 'Los artistas cuentan. Encuentros con nuestros creadores y sus obras', que se celebra entre los meses de abril y agosto en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander. La cita será a las 19.30 horas, con acceso libre hasta completar el aforo.

El programa, dirigido por Lidia Gil, cuenta con la participación de cinco artistas jóvenes cántabros que compartirán sus trayectorias, procesos creativos y motivaciones artísticas en un formato cercano y participativo.

Así, cada sesión se desarrolla como una conversación entre el artista invitado y la directora del ciclo, acompañada de imágenes proyectadas y, en algunos casos, de obra original en sala.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha animado a los vecinos a tomar parte de estas jornadas, que alcanzan su cuarta edición consolidadas como "una propuesta cultural de referencia" para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y dar visibilidad al talento emergente de Cantabria.

"Continuamos apostando por generar espacios de encuentro directo entre artistas y público, porque creemos que el arte no solo se contempla, sino que también se entiende mejor cuando se escucha a quienes lo crean", ha subrayado la edil, al tiempo que ha afirmado que este ciclo así "permite romper barreras y acercar el arte a quienes a veces lo perciben como algo lejano o difícil de comprender. "Queremos tender puentes entre la comunidad artística y la sociedad".

'Los artistas cuentan' parte de la idea de que el arte es "una vía esencial para comprender el presente, la herencia cultural y las aspiraciones de futuro".

Continuará el 8 de junio, con Manuel Diego Sánchez; el 13 de julio con Carmen Gutiérrez Somavilla, y el 10 de agosto con Eva Gárate.

LA ARTISTA

Raquel del Val (Somahoz, 1997) se gradúa en 2019 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y posteriormente realiza el Máster de Museología en UDIMA.

Tras sus primeras experiencias en el País Vasco, tiene la oportunidad de mostrar su trabajo en Cantabria con 'Only Woman II' en el Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega y 'Cuarto de Invitados 4' en la galería Juan Silió de Santander, ambas en 2020.

Desde 2022 reside y trabaja en Cantabria. Tras varias exposiciones colectivas, en 2024 realiza su primera exposición individual, 'Trazos Naturales' en la galería Juan Silió.

Su práctica artística comienza con la recopilación de fotografías que realiza en su día a día sobre su entorno, pequeños elementos que se va encontrando y posteriormente interpreta en la pintura.

De esta manera, explora la relación humana con el entorno y cómo evoluciona. Su pintura cada vez adopta un tono más gráfico debido a la introducción del dibujo. De manera inconsciente, se aproxima cada vez más a la expresión escrita, generando así un lenguaje visual propio.

En paralelo, también trabaja con textiles, trasladando este lenguaje a instalaciones y experimentaciones volumétricas, como en la instalación 'Brotes colgantes' en la exposición '¡Audaces!', celebrada en el Parlamento de Cantabria.