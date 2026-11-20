Cientos de personas marchan en Santander contra el fascismo - EUROPA PRESS

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas --alrededor de 300 según la organización-- han salido en la tarde-noche de este viernes a las calles de Santander para manifestarse en contra del fascismo y del modelo capitalista neoliberal, en coincidencia con el 20N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Convocados por distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles, han marchado desde la Plaza Porticada --lugar de la acampada por el derecho a la vivienda-- hasta las estaciones. Han realizado un recorrido que ha transitado por las calles Juan de Herrera, Lealtad y Ruamayor.

Lo han hecho bajo una gran pancarta que ha encabezado la protesta en la que se ha podido leer 'Cantabria antifascista' y con gritos como 'Cántabra o de fuera, la misma clase obrera', 'Fuera fascistas de nuestros barrios', 'Cantabria será la tumba del fascismo', 'De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste' y 'Aquí está la resistencia trans'.

Con el lema 'Ni juventud para el odio. Ni futuro para el fascismo', los manifestantes han denunciado que el modelo capitalista neoliberal "roba, cada día un poco más, todos los derechos laborales, económicos y culturales".

También han apuntado que el dinero público se está destinando "a seguir financiando las guerras salvajes basadas en el imperialismo, el colonialismo y los genocidios más atroces".

Asimismo, han alertado del "incremento de las agresiones fascistas" que "no son más que una de las fuerzas empleadas por el sistema capitalista para dividir a la población, para mostrar su racismo y su odio, para convertir en culpables de las crisis económicas a las personas migrantes, a las feministas, a las personas del colectivo LGTBIQ+ y aquellas más vulnerables".

La convocante principal ha sido la Asamblea Antifascista de Cantabria, a la que se han unido el Sindicato de Vivienda Cantabria, CNT Santander, el PCPE Cantabria, Las Calles Contra el Fascismo, el Sindicato de Estudiantes, Héroes de la República, IU Cantabria y Podemos Cantabria.