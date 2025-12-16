El CIFA convoca sus cursos de incorporación a la actividad agraria para 2026

Archivo - Finca de cultivo - CIFA - Archivo

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, ha convocado su programación de cursos de iniciación a la actividad agraria para 2026 con el objetivo de formar a profesionales que quieran desarrollar su actividad en el sector agrario.

Mediante estos cursos, reciben capacitación para su incorporación en explotaciones familiares u otras, en las mejores condiciones técnico-empresariales.

Con una carga lectiva de 150 horas de enseñanza práctica y teórica, los cursos están programados en cuatro especialidades que abarcan hasta un total de 20 temáticas relacionadas con el sector agrícola y ganadero, ha informado el Gobierno.

En concreto, se han programado cinco cursos especializados en la gestión de explotaciones de vacuno de leche, que tratarán sobre las características de la producción bovina; la sanidad animal, higiene y bioseguridad; manejo de la explotación lechera; gestión ambiental, y aspectos socioeconómicos.

Además, habrá otros cinco sobre la gestión de explotaciones de vacuno de ganadería extensiva, que abordarán las características de la producción bovina; sanidad animal, higiene y bioseguridad; manejo de la explotación de vacuno de carne; gestión ambiental, y aspectos socioeconómicos.

De igual modo, se impartirán otros cinco cursos sobre gestión de explotaciones hortofrutícolas que versarán sobre las bases de la producción vegetal; la gestión ambiental; los cultivos hortícolas; los cultivos frutícolas, y los aspectos socioeconómicos, así como otros 5 sobre gestión de explotaciones apícolas, que tratarán las características de la producción apícola; la sanidad animal, higiene y bioseguridad; el manejo de la explotación apícola; la gestión ambiental, y los aspectos socioeconómicos.

Los primeros cursos comenzarán en febrero de 2026 y la programación se prolongará hasta el mes de octubre. Se desarrollarán en instalaciones del CIFA en Muriedas.

El número de alumnos por módulo será de un mínimo de cuatro y un máximo de 30, y podrán participar en los cursos todas aquellas personas mayores de 18 años o las mayores de 16, con la autorización expresa de tutoría legal o de sus progenitores, que deseen alcanzar la capacitación agraria para ser perceptores de ayudas a la instalación de jóvenes agricultores del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) incluidas en los Programas de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020 o bien para obtener la consideración de explotación agraria prioritaria.

El plazo de solicitud estará abierto desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria y hasta el día antes del comienzo del curso, y las solicitudes se podrán registrar en las oficinales comarcales agrarias de la Consejería, en el registro general de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como en los demás lugares permitidos por la actual normativa. Se admitirá a todo el alumnado que registre su solicitud antes del comienzo efectivo del curso.

Tendrán preferencia las solicitudes de residentes en Cantabria y, entre ellas, aquellas que precisen justificar su capacitación agraria para alguna de las líneas de ayuda de la Política Agraria Común (PAC), por haberla solicitado.

Los alumnos inscritos que asistan a la totalidad de los módulos de que se compone cada especialidad recibirán un diploma acreditativo del curso en el que constará la capacitación obtenida con indicación del número de horas lectivas recibidas.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de organizar este tipo de cursos para mejorar la cualificación profesional del sector primario en Cantabria y promover el relevo generacional en beneficio del desarrollo del sector productivo, la mejora de la innovación y de la competitividad, así como la propia supervivencia de las explotaciones.

Ha insistido en la apuesta de su departamento por poner en marcha y desarrollar medidas encaminadas a fortalecer las áreas estratégicas con mayor capacidad para la generación de empleo y la innovación, tales como la formación del sector y las iniciativas que desarrolla el CIFA en beneficio de los profesionales del sector.