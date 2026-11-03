Cinco conductores dan positivo en drogas este lunes en Santander

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo
SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Cinco conductores han dado positivo en drogas este lunes en controles de la Policía Local de Santander que han tenido lugar entre las 18.10 y las 23.50 horas. A todos ellos se les ha abierto un expediente administrativo.
En concreto, han sido dos hombres de 36 y 46 años por consumo de cocaína en la calle Ricardo León.
Además, en la Rampa Sotileza, han dado positivo otro conductor de 36 por cocaína, opiáceos y anfetamina/metanfetamina, y una mujer de 19 años por cannabis, opiáceos y anfetamina/metanfetamina.
Finalmente, un chico de 35 años ha dado positivo en cannabis en la calle Alta. Momentos antes, los agentes le habían interceptado a causa de una infracción de circulación, ha informado el Cuerpo.