Cinco directores debutan este año en 'Cantabria en corto'

'Cantabria En Corto 2026' Distribuirá Seis Obras En Festivales Nacionales E Internacionales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La XII edición del catálogo 'Cantabria en corto 2026' ha seleccionado a cinco directores que nunca habían sido elegidos para esta propuesta, junto al realizador Nacho Solana.

Los cortometrajes seleccionados este año son '¡Mátame, cornudo!', dirigido por Víctor Díaz; 'Tenéis que verlo', de Nacho Solana; 'Orfeón bucólico', de Ángel Noguera; 'La mecánica del cine', de Ismael Sordo; 'El adiós', de Lucía Sánchez; y 'Cazuritos. Memoria de la posguerra en Liébana', de Pablo Lasén.

Así, los seis trabajos seleccionados, entre un total de 21 presentados, se distribuirán por festivales nacionales e internacionales como en cada convocatoria anual.

Para participar en esta iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantabria Film Commission, el requisito ha sido la realización de los trabajos por personas nacidas o residentes en la comunidad.

Junto con su distribución, los trabajos elegidos se proyectarán dentro de la programación de la Filmoteca Regional, que cuenta con más de una veintena de sedes en diferentes municipios de Cantabria.

Además, en las acciones paralelas que complementan la labor de difusión y promoción de los cortometrajes también figuran los intercambios audiovisuales con otras comunidades o el programa 'Corten', cuya cuarta edición se celebrará el 8 y 9 de mayo, para poner en contacto el talento de los realizadores presentes en los catálogos de Asturias, País Vasco, Navarra y Cantabria.

El jurado ha descrito en una frase cada uno de los cortometrajes seleccionados.

Sobre '¡Mátame, cornudo!' ha apuntado que es una apuesta "sencilla pero efectiva" por la comedia a través del western "demostrando que Cantabria puede servir como localización para cualquier clase de género cinematográfico".

De 'Cazuritos. Memoria de la posguerra en Liébana' ha dicho que "la montaña se convierte en un testigo de nuestra historia, donde los testimonios, como ecos persistentes, entrelazan memoria, silencio y tiempo".

En cuanto a 'El adiós', ha reseñado la "ficción de rituales adolescentes narrada con un lenguaje fresco y contemporáneo".

De 'La mecánica del cine' cree que muestra que este arte "fermenta y se trabaja con las manos, dando forma a una cadena entre territorio, generación y oficio".

Sobre 'Orfeón Bucólico', ha valorado la "multiplicidad de miradas a una juventud que habla con voz propia a través de la conjunción entre testimonio y archivo de lo cotidiano".

Y, por último, de 'Tenéis que verlo' ha destacado "la consolidación de un cine industrial que apuesta sin miedo por el cine de género con la mirada puesta en las nuevas familias y un tono que combina con éxito suspense y humor negro".

Este veredicto ha estado formado por Jonay García, coordinador de distribución en Digital 104 Film Distribution, empresa que distribuirá el catálogo este año; Esther Cabero, responsable de Kimuak, el catálogo de cortometrajes del País Vasco, el más antiguo del país, con 28 años de trayectoria; y Pedro Toro, director del Festival de cine de Alcalá de Henares (ALCINE).

UNA NUEVA GENERACIÓN

Durante la presentación, celebrada este martes, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha definido el catalogo como el enlace entre "el mundo del cine y Cantabria". Para él, pertenecer a 'Cantabria en corto' "es un sello de calidad y un reconocimiento a los trabajos seleccionados, que les permite disfrutar durante un año de una serie de ventajas".

En cuanto a los trabajos elegidos, ha destacado que la selección de cinco nuevos directores "demuestra que hay cantera en el audiovisual de Cantabria y que tenemos una nueva generación de cineastas que, con su talento emergente, viene con fuerza".

Además, ha indicado que se prevé inscribir cada corto en 200 festivales y ha puesto como ejemplo los seleccionados en 2025, que fueron proyectados en festivales como Málaga; Cine Global de Santo Domingo (Calificador al Oscar); Cine y Derechos Humanos de San Sebastián; MEDIAWAVE International Film and Music Gathering (Hungría); PampaDocfest (Argentina); Astorga y Mecal Pro, ambos calificadores para los Goya, y Porto Femme (Portugal).

Al acto, han asistido el director de la Cantabria Film Commission, Victor Lamadrid, y los directores de los trabajos que conforman el catálogo, excepto Ismael Sordo, que estaba fuera de Cantabria.

Los realizadores han valorado y agradecido el apoyo del Gobierno al sector audiovisual cántabro, con iniciativas de "gran calado" como esta.