Cinco esculturas de bisontes ponen en valor el arte rupestre como promoción turística en Torrelavega

Inauguración del proyecto 'Los Bisontes'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha inaugurado este viernes el proyecto 'Los Bisontes', una iniciativa que incorpora al patrimonio artístico al aire libre de la ciudad cinco esculturas creadas por artistas contemporáneos de reconocido prestigio nacional e internacional, con el objetivo de poner en valor el arte rupestre de Cantabria como herramienta de promoción turística.

En concreto, las esculturas, situadas en el exterior del pabellón Vicente Trueba, han sido intervenidas por la artista alemana de muralismo Claudia Walde (MadC), el ilustrador Jaime Hayde, el creador del arte narrativo español José Luis Serzo, el artista torrelaveguense afincado en Los Ángeles Toño Gómez y el artista colombiano residente en Madrid Nicolás Villamizar.

Una vez concluida esta primera fase, las esculturas se distribuirán por diferentes puntos de la ciudad para configurar un recorrido cultural vinculado al comercio, la hostelería y los espacios culturales de Torrelavega.

El proyecto busca acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y reforzar la presencia cultural de Torrelavega en el espacio público. También nace como una herramienta de promoción turística vinculada a uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de Cantabria: el arte rupestre.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino '#TORRELAVEGA 4.0, HACIA EL 035', financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- NextGenerationEU, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante la inauguración, el alcalde, Javier López Estrada, ha señalado que el proyecto es un homenaje a Jesús Otero, autor del emblemático bisonte instalado hace más de cuarenta años en la ciudad; y una "reivindicación" a la aportación que Torrelavega puede realizar al relato cultural vinculado al patrimonio paleolítico de Cantabria.

En este sentido, López Estrada ha puesto en valor la figura de Hermilio Alcalde del Río, alcalde de Torrelavega y "uno de los grandes investigadores y descubridores del patrimonio rupestre cántabro, cuya labor fue fundamental para el conocimiento y la difusión de algunas de las cuevas prehistóricas más importantes de Europa".

Asimismo, ha indicado que el objetivo del Plan de Sostenibilidad Turística de Torrelavega es complementar la industria, el comercio y la hostelería, con nuevas oportunidades vinculadas al turismo cultural.

En este punto, ha defendido que la ciudad debe aprovechar su "posición estratégica" dentro de una comunidad autónoma que recibe visitantes durante todo el año y generar "nuevos motivos" para que esos turistas hagan de Torrelavega una parada dentro de su estancia en Cantabria.

De esta forma, ha subrayado que 'Los Bisontes' forman parte de una estrategia "más amplia" destinada a generar nuevos atractivos turísticos y culturales para la ciudad, que ha sido posible gracias a la captación de 4 millones de euros de fondos europeos que están permitiendo desarrollar proyectos sin coste para los torrelaveguenses.

Entre las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística figuran el Museo del Hojaldre, el propio proyecto Los Bisontes, la restauración de la Fuente del Doctor Rebolledo, las actuaciones en el Parque de Las Tablas y la digitalización y mejora de los aparcamientos públicos.

Por su parte, el concejal de Dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez, ha resaltado el nivel artístico de los creadores seleccionados, así como el "componente simbólico" que supone la participación de Gómez Bueno, que es la primera ocasión en la que el Ayuntamiento incorpora una obra suya al patrimonio artístico municipal.

Durante el acto también han intervenido dos de los artistas participantes. Jaime Hayde ha explicado que su propuesta nace de "su propio universo creativo" y representa "una especie de minotauro, pero en versión bisonte"; y José Luis Serzo ha definido su obra como "una especie de museo andante, una vitrina móvil urbana, capaz de conectar Altamira, la Escuela de Altamira y el arte contemporáneo".

La selección de los artistas fue realizada por un jurado integrado por personalidades del ámbito cultural de Torrelavega y Cantabria, entre ellas Marisa Caballero, Tino Cacho, Salvador Carretero, Pablo Burgos y José Luis Salcines.