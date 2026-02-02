Cinco estudiantes de la UC inician sus prácticas en la Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, recibe a los alumnos que se incorporan de prácticas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) han iniciado este lunes sus prácticas en la Delegación del Gobierno, en donde se han incorporado en diferentes áreas de gestión de la institución del Estado en la comunidad autónoma.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha recibido a estos estudiantes con los que se ha estrenado el convenio con la UC para que cada curso lectivo un total de 10 alumnos, tanto de grado como de máster, realicen prácticas en la sede central de la administración estatal en la región.

En un encuentro en la sala Juan de la Cosa de la Delegación, Casares ha dado la bienvenida a estos cinco alumnos de la UC y les ha deseado que "aprendan mucho en estos tres meses" en la institución. "Durante estos meses, vais a ser uno más. Está es vuestra casa", les ha indicado.

"Seguro que conocer la administración desde dentro os cambiará la perspectiva sobre la misma. Vais a estar acompañados por excelentes empleados públicos que trabajan cada día en beneficio de los ciudadanos de Cantabria desde esta Delegación del Gobierno", ha señalado el delegado.

El convenio, firmado el pasado mes de octubre, contempla que cada curso diez alumnos de grado y de máster de la UC puedan realizar prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, en la Delegación del Gobierno.

En el caso de las curriculares será de un mínimo de 150 horas y un máximo de 750, y en las extracurriculares, el equivalente en horas a no más del 50% del curso académico.

El delegado ha recibido a estos alumnos junto al secretario general de la Delegación del Gobierno, Santiago García, los responsables de las áreas de gestión de la institución en las que van a desarrollar las prácticas durante los tres próximos meses y los tutores.