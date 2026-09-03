Cinco grupos de folk actúan el sábado en Liérganes dentro del programa 'Origen Cultura' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen Cultura' llega este sábado, 5 de septiembre, a Liérganes para compartir un Día a Jorra desde el mediodía hasta la noche, con la actuación de cinco grupos de folk.

Este circuito de apoyo al folclore de la Consejería de Cultura, en este caso con la colaboración del ayuntamiento de Liérganes, tiene como fin dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, activar el tejido local y descentralizar la programación cultural a entornos rurales.

El programa de la jornada, cuyo epicentro será la Plaza de los Cañones, comenzará a las 13.30h con un pasacalle por el centro del pueblo con la banduca Mégrada de Tradicional. A las 14.30 horas el Ayuntamiento ha organizado una degustación de alubia roja con chorizo en olla ferroviaria para todas las personas que quieran acercarse.

Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, el grupo de danzantes de Liérganes bailará danzas tradicionales de varas, palos y cintas por el pueblo y terminará con una muestra en la Plaza de los Cañones.

Tras su actuación, a las 20.00 horas, subirá al escenario el Coro Ronda Las Fuentes de Reinosa para compartir con el público canciones y tonadas campurrianas y de otras zonas de Cantabria. Los miembros de este Coro Ronda, fundado en 1965, son de los pocos guardianes que quedan de tradiciones como las marzas, lo cantos de boda y las enhorabuenas, que se siguen celebrando en Campoo, ha informado el Gobierno.

A las 21.00 será el turno del grupo de música Manuel Luna y Brena. El cantante Manuel Luna, de origen cántabro, con más de una quincena de trabajos en su historial, presenta un repertorio que le ha llevado a recorrer escenarios de Europa, Latinoamérica y el Magreb. Junto a Chema Murillo, Luis Ángel Jorrín y Joansa Maravilla interpretarán temas de su producción discográfica: 'Los Gallos de Londres','Papelería Rocio','Mejor una canción' y 'El pirulí de la Habana'.

Cerrará la jornada, a las 22.00 horas, la banda Uruna, formada por Mariu Torre, Javier Román, Raúl Molleda y Baldo Bañuls. Se trata de un proyecto de folk que nace con el fin de llevar al escenario la gracia y el deje de la música tradicional de Cantabria. Música de raíz reelaborada que se sirve de bases electrónicas e instrumentos tanto antiguos como contemporáneos.

Origen Cultura ya ha recorrido este verano ocho localidades de Cantabria y, tras su paso por Liérganes, llegará a Puente San Miguel y a San Felices de Buelna, para visibilizar el trabajo de más de 40 agrupaciones, artistas y bandas de Cantabria.

Toda la información de las actuaciones que están por llegar puede encontrarse en el perfil de redes sociales de @culturadecantabria.