Las cinco máximas de Cantabria superan los 31 grados con San Felices a la cabeza con 34

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SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las cinco temperaturas máximas registradas este jueves en Cantabria superan los 31 grados y han llegado a los 34 en el caso de San Felices de Buelna, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizada a las 16.42 horas.

La máxima de San Felices se ha registrado pasadas las 14 horas, como también la segunda temperatura más elevada, los 33,8 grados de Ramales de la Victoria.

Por su parte, Tama (Cillorigo de Liébana) ha anotado 33,4 grados a las 14.50 horas.

Completan las temperaturas máximas Villacarriedo, con 33,2 grados a las 16.00 horas, y Bárcena Mayor (Los Tojos), con 31,6 a las 15.00 horas.

No obstante, ningún punto de la región se sitúa en el ranking de las diez temperaturas más altas del país, que lidera Badajoz con 37,1.