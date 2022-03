Cinco pioneras de la política cántabra relatan por el 8M cómo se hicieron hueco en un mundo, hasta entonces, de hombres

Mesa redonda 'Cantabria en Femenino' celebrada en el Parlamento de Cantabria por el Dia de la Mujer - PARLAMENTO DE CANTABRIA/ JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

En el Parlamento de Cantabria ha habido 54 mujeres diputadas, aunque en la actualidad siguen siendo minoría: 15 de 35

SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco pioneras de la política cántabra han relatado este martes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), sus inicios y cómo se hicieron un hueco en un mundo, hasta entonces, de 'hombres'.

Este encuentro, celebrado bajo el título 'Cantabria en femenino', ha consistido en un acto abierto celebrado en el patio del Parlamento, y que ha estado protagonizado por Teresa Fernández, Rosa Inés García y María Ángeles Ruiz Tagle, las tres primeras diputadas cántabras; una de las dos primeras alcaldesas democráticas, Celestina Sánchez, y la primera mujer que entró a formar parte del Gobierno de Cantabria, Sofía Juaristi.

Las cinco han compartido coloquio moderado por la periodista Nekane Villasante de RTVE Cantabria, en el que han relatado cómo llegaron a la política y sus vivencias en esos primeros momentos en sus respectivos cargos.

Así, por ejemplo, Celestina Sánchez, primera alcaldesa democrática por la UCD de Val de San Vicente, ha recordado que cuando tomó el bastón de mando en 1976 se encontró con el que alcalde anterior seguía en el despacho y abría la correspondencia, algo que ahora, según ha señalado, ve "como una anécdota" pero que entonces le llevó a tener que hacer un oficio pidiendo a su predecesor que se abstuviese de acceder a las dependencias municipales porque su función allí "había terminado", ha informado en un comunicado el Parlamento regional.

Por su parte, Ruiz Tagle, médico de profesión, ha explicado que creció inspirada por las cigarreras de la fábrica que regentaba su padre, "mujeres valientes y autónomas", lo que, según ha afirmado, hizo que "nunca se arrugara". "Ni cuando llegué a estudiar Medicina ni en ningún otro espacio que hubiera solamente una mujer", ha dicho.

Otra de las primeras diputadas cántabras, Teresa Fernández, ha recordado que estuvo a punto de no llegar a tiempo a su propia boda porque se dilató la negociación de unos presupuestos extraordinariamente ajustados en los que hacían falta todos los votos.

"Estuvimos toda la noche sin dormir", ha rememorado Fernández, que ha agradecido el papel que en esos momentos tuvo el entonces diputado Jesús Cabezón. "Me dijo tú te casas hoy porque lo digo yo. Me fui a la peluquería a las once de la mañana y me casaba a la una de la tarde", ha rememorado.

También la veterana socialista Rosa Inés García ha evocado hoy sus orígenes políticos liderando una manifestación de tres mil mujeres conserveras "bravas". "Yo era la maestrilla, como me llamaban, daba clases particulares para poder pagar la carrera de mi hermano menor", ha recordado esta política, que ha explicado que en esa época las mujeres "trabajaban muchísimos años, pero en trabajos de producción temporal sin derecho a paro" y "de ahí surgió la figura del fijo discontinuo que se reguló en el Estatuto de los trabajadores".

Por su parte, tras veinticinco años "de docencia y tarima" la profesora de Economía Sofía Juaristi se convirtió en 1995 en la primera mujer que entró a formar parte del Gobierno de Cantabria, entonces liderado por José Joaquín Martínez Sieso, del PP.

"Entonces la Consejería de Educación no existía, todo dependía del Ministerio y asimilado a Cultura pero cumplí el compromiso que le hice a Sieso de llevar adelante las transferencias", ha resaltado.

Respecto al ambiente político en aquellos primeros tiempos, Sánchez ha apuntado que sí había inquietud por el tema de la mujer.

En el Parlamento, según Ruiz Tagle, se hablaba de anticoncepción en el Parlamento y de igualdad laboral y Fernández se recuerda "como una mujer joven entre hombres mucho más mayores".

"En el año 83 Cantabria era el reflejo de lo que era España", ha apuntado Rosa Inés García, que ha explicado que había "pocas mujeres en política". "Nos veían un poco raras, pero eso cambió con el impulso del movimiento feminista y el propio desarrollo de la democracia, de nuestros derechos fue una auténtica revolución", ha dicho.

Juaristi, por su parte, se ha definido como una mujer "pragmática" que ha desarrollado su trabajo "no enarbolando banderas teóricas" sino desarrollando su labor siendo, en ese momento, la única mujer en el Consejo de Gobierno de la Universidad y después en la Consejería de Educación "con equipos de hombres". "Creo en la evolución, en que tu trabajo va haciendo camino y va dejando huella", ha destacado.

Y respecto al presente y futuro, Celestina Sánchez apuesta por centrar la lucha de las mujeres en "la tolerancia". "A veces somos muy radicales en las posiciones", ha opinado la exalcaldesa, que considera que el camino es la "educación y respeto".

Por su parte, Rosa Inés García ha defendido que para ser independiente una mujer tiene que ser autónoma y considera que en España "hace falta cambiar leyes obsoletas con la igualdad".

Y Sofía Juaristi ha añadido la necesidad de tener claro el objetivo. "Me preocupa que no estemos trabajando juntos en la misma dirección", ha dicho.

Por su parte, Ruiz Tagle se ha mostrado partidaria de "pisar el acelerador" y ha subrayado la necesidad de educar a los jóvenes en un mandato igualitario, porque, según ha dicho, le "preocupa mucho" la violencia de género. "El retroceso más profundo para la igualdad de las mujeres es la violencia que se ejerce contra nosotras", ha apostillado.

Por último, Teresa Fernández ha reivindicado que se revise cómo se está formando ahora a los jóvenes y planes de protección para la maternidad.

DATOS DIPUTADAS CÁNTABRAS

En el Parlamento de Cantabria 54 mujeres han conseguido un escaño, de las que tres lo lograron en las dos primeras legislaturas, una en la tercera y cinco en la cuarta.

A partir de la quinta, que se inició en 1999, las féminas ya alcanzan mayores porcentajes en la composición del Hemiciclo, con quince mujeres. Esta misma cifra es la que se mantiene actualmente en una Cámara con mayoría de hombres: 20 de los 35 escaños.

Respecto a las formaciones políticas, durante estas diez legislaturas ha habido 22 diputadas del PSOE, 18 del PP y 11 del PRC, a las que se suma una de Ciudadanos, otra que formó parte de Podemos y una por UPCA, según datos aportados por el Parlamento.

PROTAGONISTAS FEMENINAS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

A raíz de las primeras elecciones democráticas de 1979 en el Parlamento entraron solo tres diputadas: Teresa Fernández, por Alianza Popular; y Rosa Inés García y María Ángeles Ruiz Tagle, por el PSOE.

García ha desarrollado una intensa actividad política, ha sido diputada en tres legislaturas (la primera, cuarta y quinta), además de concejal en el Ayuntamiento de Santander.

Por su parte, Ruiz Tagle, conocida por su actividad al frente de la Asociación Consuelo Bergés, además de diputada en la primera legislatura fue también la primera mujer en incorporarse al servicio de Hematología del Hospital Valdecilla donde ha desarrollado su carrera profesional.

En los ayuntamientos cántabros solo dos mujeres se alzaron con el bastón de mando municipal: Celestina Sánchez, elegida por la UCD como alcaldesa de Val de San Vicente, que participa en el encuentro 'Cantabria en femenino' y Carmen López Linares (ya fallecida) por el mismo partido en Soba.

Las mujeres tardaron muchos más años en sentarse en el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, hasta que en 1995 el presidente Martínez Sieso, del PP, nombró consejera de Educación a Sofía Juaristi, profesora de Facultad de Economía de la Universidad de Cantabria