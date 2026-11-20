Cinco startups de Cantabria, en el Top 101 del emprendimiento innovador de España - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco startups de Cantabria --VamosRural, CO2nversions, AVANCEM, LAPROA BIOTECH y Particle Care Technologies-- han recibido los reconocimientos de la tercera edición de Top 101 Spain Up Nation al Emprendimiento con Impacto en España, una iniciativa promovida por Foro ADR y ENISA con el apoyo de SODERCAN (www.sodercan.es) en Cantabria.

El consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, ha sido el encargado de entregar los reconocimientos a las cinco empresas cántabras durante la gala nacional celebrada esta semana en Riojafórum, en Logroño.

Durante el encuentro, las empresas reconocidas han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos y modelos de negocio y darse a conocer ante el ecosistema emprendedor nacional, además de establecer contactos con empresas, inversores e instituciones.

Las cinco compañías cántabras representan ámbitos tan diversos como la digitalización del medio rural, la descarbonización, la ingeniería avanzada, la biotecnología marina y la tecnología aplicada a la salud.

Las cinco forman parte de las 101 empresas seleccionadas en una edición a la que se presentaron 367 candidaturas procedentes de todas las comunidades y ciudades autónomas.

Los Reconocimientos Top 101 Spain Up Nation forman parte de la colaboración entre ENISA y las agencias de desarrollo regional para identificar, impulsar y dar visibilidad a empresas innovadoras y de base tecnológica con potencial de crecimiento y capacidad para generar impacto económico, social y medioambiental.

VamosRural es una plataforma tecnológica y social dirigida a impulsar la digitalización de pequeños operadores turísticos, productores, artesanos y negocios rurales. Permite crear, gestionar y comercializar experiencias, reservas y pagos, reduciendo barreras digitales y comerciales para favorecer nuevas oportunidades de ingresos y desarrollo económico en el medio rural.

CO2nversions desarrolla un software y una metodología propia para medir, verificar y transformar la reducción real de emisiones de una organización en unidades climáticas certificables y comercializables, convirtiendo la descarbonización en un activo que puede generar valor económico.

AVANCEM desarrolla e industrializa soluciones de ingeniería avanzada para grandes infraestructuras científicas y tecnológicas. Diseña, fabrica e integra equipos de alto valor añadido para aplicaciones de ultra alto vacío, criogenia, radiofrecuencia, salas limpias y fabricación de precisión, orientadas a sectores estratégicos como la energía de fusión, los aceleradores de partículas, el espacio y la industria avanzada.

LAPROA BIOTECH desarrolla soluciones de biotecnología marina para el almacenamiento, depuración y gestión de marisco vivo mediante sistemas de circuito cerrado, combinando tecnología propia con IoT, inteligencia artificial y software para la monitorización, trazabilidad y control de la calidad del agua.

Y Particle Care Technologies desarrolla una sonda de dosimetría in vivo y en tiempo real para braquiterapia de alta tasa de dosis, que permite verificar la radiación administrada durante el tratamiento y reducir el riesgo de errores clínicos graves.