El Circo de Navidad y el Cabaret Oasis regresan en Navidad a Torrelavega con propuestas renovadas

Presentación del Circo de Navidad y el Cabaret Oasis - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circo de Navidad y el Cabaret Oasis regresarán un año más a Torrelavega con dos propuestas completamente renovadas que volverán a convertirse en protagonistas de la programación navideña de la ciudad.

El espectáculo familiar 'La casa de Papá Noel' y las noches del Cabaret Oasis, dirigidas al público adulto, compartirán la carpa instalada en el aparcamiento del Zapatón, con programaciones diferenciadas que se desarrollarán entre el 18 de diciembre y el 9 de enero.

La concejala de Comercio y Turismo, Cristina García Viñas, y el productor y artista, Raúl Alegría, han presentado las novedades de ambas propuestas, que se han consolidado como dos clásicos de 'La Navidad es Torrelavega' y que cada año atraen a espectadores de Cantabria y de otras comunidades autónomas.

García Viñas ha agradecido a Alegría su apuesta por la ciudad y el esfuerzo por renovar ambos espectáculos, al tiempo que ha destacado el "atractivo" del Circo de Navidad, convertido en una "cita de referencia para las familias", y su capacidad para atraer visitantes de otros municipios y comunidades cercanas.

En este sentido, ha incidido en que estas propuestas contribuyen a uno de los objetivos de la programación navideña: ofrecer actividades que animen a visitar Torrelavega y a disfrutar también de sus comercios y establecimientos hosteleros.

Por su parte, Alegría ha destacado la proyección que ha alcanzado el Circo de Navidad, con espectadores que adquieren sus entradas desde "diferentes puntos de España". Según ha explicado, existe un público que realiza turismo navideño para conocer las propuestas de distintas ciudades, entre las que se encuentra Torrelavega.

'LA CASA DE PAPA NOÉL', LA NUEVA PROPUESTA DEL CIRCO DE NAVIDAD

Una de las principales novedades de esta edición será la propuesta artística del Circo de Navidad, que bajo el título 'La casa de Papá Noel' invitará a las familias a descubrir qué sucede en el interior de su hogar, cómo se preparan los regalos y qué ocurre cuando un acontecimiento inesperado amenaza con cambiar la Navidad.

García Viñas ha explicado que esta historia será el hilo conductor de un espectáculo que combina acrobacias, magia, humor y efectos especiales, con artistas internacionales procedentes de países como Francia, Cuba e Italia. La propuesta busca ir más allá de los números circenses tradicionales para ofrecer una experiencia que reúna "la emoción, la fantasía y la ilusión de estas fechas".

Por su parte, Alegría ha incidido en el carácter completamente renovado de la producción, para la que ya se está trabajando en una escenografía específica. Según ha explicado, "no se repite un artista, no se repite una música, un vestuario o un montaje, absolutamente nada"; una renovación que permitirá ofrecer al público una experiencia diferente a la de anteriores ediciones.

Entre las novedades artísticas ha avanzado la participación de un especialista cubano en cintas aéreas, un dúo de acrobacia mano a mano formado por un matrimonio que trabaja en destacados circos internacionales y una artista francesa que realizará un número con más de veinte aros.

También se incorporará una actuación de rueda Cyr, disciplina en la que una acróbata realiza diferentes figuras sobre un gran aro metálico, y un payaso que actuará por primera vez en Cantabria. La producción incluirá, además, números de magia y efectos especiales, sin olvidar la tradicional nieve dentro de la carpa, uno de los momentos más esperados por el público.

Las funciones del Circo de Navidad comenzarán a las 18.30 horas y se celebrarán los días 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de enero.

EL CABARET OASIS PRESENTA SEIS NOCHES DE HUMOR Y ESPECTÁCULO

Junto al circo familiar, el Cabaret Oasis regresará con una nueva programación dirigida exclusivamente a mayores de 18 años. Este formato, nacido en Torrelavega y convertido también en un clásico de las Navidades, recuperará el ambiente del histórico Oasis con una combinación de humor, números circenses y actuaciones de carácter más sensual.

Alegría ha explicado que el espectáculo mantiene la esencia de aquellas noches, con propuestas "más picantes, más sensuales, más divertidas", sin renunciar a las disciplinas circenses que forman parte de su identidad. Esta edición reunirá a artistas de diferentes especialidades y contará también con profesionales locales. Entre los participantes confirmados figuran los humoristas Raúl Massana y Coria Castillo, que se encargarán de presentar y conducir las actuaciones.

El Cabaret Oasis tendrá seis funciones, todas ellas a las 22.00 horas, los días 18, 19 y 26 de diciembre, y 2, 8 y 9 de enero.

UNA PROPUESTA CONSOLIDADA QUE ATRAE A MILES DE ESPECTADORES

Alegría ha recordado que la pasada edición rozó los 15.000 espectadores, una cifra que refleja la acogida de ambos espectáculos y su capacidad para atraer público a Torrelavega durante las fiestas navideñas.

El productor ha destacado también la cercanía entre los artistas y los espectadores como una de las señas de identidad del Circo de Navidad. La carpa, con capacidad para unas 300 personas por función, permite disfrutar de los números desde cualquier ubicación y mantener ese formato cercano que caracteriza a la propuesta.

En cuanto al equipo humano, esta edición contará con 15 artistas contratados, además del personal técnico, de organización y atención al público. Alegría ha señalado que una parte importante de los trabajadores procede de Torrelavega y lleva varios años vinculada a estos espectáculos.

Las entradas para el Circo de Navidad y el Cabaret Oasis ya están disponibles en www.raulalegriaproducciones.com, con precios que oscilan entre los 12 y los 25 euros, según la ubicación elegida. Además, Raúl Alegría ha anunciado una promoción de lanzamiento con un 25% de descuento durante dos semanas.