El circuito 'Origen' lleva este sábado la cultura y el folclore a Potes

Archivo - Banda Highlanders, una de las que actuará en Potes este sábado dentro del circuito 'Origen Cultura' - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen Cultura' prosigue con su calendario estival y recalará este sábado, 22 de agosto, en Potes, donde, coincidiendo con la celebración del Día a Jorra', actuarán en la plaza Jesús de Monasterio seis agrupaciones, artistas y bandas folk de la región.

La jornada arrancará a las 12.00 horas con un taller a cargo de la Asociación Sociocultural L'Escañetu, seguido a las 13.30 por la actuación del Coro Ronda Altamira.

Por la tarde, las actividades se reanudarán a las 17.45 horas con una muestra de danzas de Liébana, ofrecida nuevamente por la Asociación Sociocultural L'Escañetu, a la que sucederá una exhibición de danzas de Cantabria de la mano de Coros y Danzas de Santander.

El broche de oro musical comenzará a las 19.30 horas con los conciertos de Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco, y concluirá con la actuación del grupo Highlanders a partir de las 21.00, según ha informado en un comunicado la Consejería de Cultura, impulsora de 'Origen Cultura' en colaboración con los ayuntamientos para descentralizar la oferta cultural, dinamizar el tejido local y poner en valor el patrimonio inmaterial cántabro.

El programa, que se está desarrollando durante todo el verano, se clausurará el 20 de septiembre.

Tras su paso por Potes, el circuito visitará en las próximas semanas Ampuero, Liérganes, Puente San Miguel (Reocín) y San Felices de Buelna. En total, la campaña ofrecerá un escaparate a más de 40 agrupaciones y artistas de Cantabria.