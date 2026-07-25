El circuito 'Territorio' llevará esta semana 17 propuestas culturales a 13 municipios de Cantabria

Imagen de una obra de Escena Miriñaque - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Territorio', promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ofrecerá la próxima semana una programación que incluye 17 actividades de teatro, música, magia, circo, narración oral y espectáculos familiares a 13 municipios de la comunidad que se desarrollarán en espacios culturales, plazas, parques y enclaves singulares al aire libre.

La programación comenzará este lunes, 27 de julio, con dos citas. La primera, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Puente San Miguel, en Reocín, donde tendrá lugar la actuación de Mariu Torre con 'Orquestuca La Runfona'. Y la segunda será el espectáculo circense 'El circo debe continuar', de Malabaracirco, a las 20.00 horas en la Plaza de Viares de Suances.

El martes 28, el Palacio del Marqués del Albaicín de Noja recibirá a las 19.30 horas a Escena Miriñaque, que pondrá en escena 'Tá'.

A continuación, la jornada del miércoles 29 arrancará a las 11.00 horas en el Telecentro de Arenas de Iguña con 'El arriero de los juegos', de Esfera. Ya por la noche, a las 21.30 horas, Arte en Escena representará 'La noche más bella' en El Torco de Suances.

La música será la protagonista del jueves 30 con Consort Music, que interpretará 'Gran reserva' a las 22.30 horas en el Paseo Marítimo de San Vicente de la Barquera.

La oferta cultural se intensificará el viernes 31 con cinco propuestas repartidas por distintos municipios. Así, el Mago Xuso presentará 'Xuso en acción' a las 19.00 horas en la Plaza Mayor de Ampuero. Una hora después, a las 20.00 horas, Amalgama Teatral llevará 'Auroral y el cuento secreto' al Anfiteatro de Isla, en Arnuero.

Ya a las 21.00 horas, el Parque de Sansis de Bareyo acogerá el concierto 'Clásicos Disney' a la luz de los farolillos, de Annie Chambers, mientras que Tribubu actuará a la misma hora en la Plaza del Ayuntamiento de Ruiloba con 'Walking Down Easy Tour'.

Cerrará la jornada La Machina Teatro, que representará 'Mamá' a las 22.00 horas en el Palacio del Marqués del Albaicín de Noja.

Por otra parte, el sábado 1 de agosto incluirá tres actividades. Escena Miriñaque llegará a las 20.00 horas al Parque Jesús de Monasterio de Potes con 'Tá entre líneas', y media hora más tarde, a las 20.30 horas, el Dúo Baalbeck ofrecerá 'Les amitiés Florissantes' en la Casa de Cultura de Colindres.

La jornada concluirá a las 22.00 horas en la Plaza de Polientes, en Valderredible, donde Consort Music volverá a presentar 'Gran reserva'.

La programación finalizará el domingo 2 de agosto con dos propuestas: a las 13.00 horas, Alex Tyché actuará en el Templete del complejo Vimenor de Piélagos, y a las 19.00 horas, la Plaza del Ayuntamiento de Ruiloba acogerá el espectáculo de magia del Mago Xuso.

En nota de prensa, el Gobierno ha afirmado que con esta nueva semana de actividades, el circuito 'Territorio' reafirma su compromiso con la descentralización de la oferta cultural y el acceso de la ciudadanía a una programación diversa y de calidad, con el impulso de la actividad cultural en municipios de toda Cantabria durante el periodo estival.