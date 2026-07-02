La CNMC sugiere mejorar las ayudas para instalar cajeros en municipios rurales cántabros

Archivo - Un cajero automático renovado por el Gobierno de Cantabria en Villafufre - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) valora favorablemente las ayudas del Gobierno de Cantabria para instalar y mantener cajeros automáticos en municipios afectados por riesgo de despoblamiento, y sugiere mejoras, recomienda analizar alternativas complementarias a los cajeros, como oficinas móviles o servicios de cashback y propone revisar algunos criterios de participación y valoración.

Así lo recoge el informe que ha elaborado, a solicitud del Ejecutivo regional, sobre las bases reguladoras de esta iniciativa que busca garantizar el acceso a servicios bancarios básicos en zonas rurales donde la presencia de oficinas bancarias y cajeros automáticos se ha reducido en los últimos años. Con ello, pretende contribuir a combatir la exclusión financiera, ha informado la CNMC.

La CNMC valora positivamente las actuaciones públicas dirigidas a facilitar el acceso al efectivo y a servicios financieros básicos, especialmente en municipios con problemas de despoblación o envejecimiento demográfico.

No obstante, indica que este tipo de intervenciones deben diseñarse de forma que eviten restricciones innecesarias a la competencia, favorezcan la participación de operadores y aseguren un uso eficiente de los recursos públicos.

Además, señala que la instalación de cajeros automáticos puede ser una herramienta útil, pero recomienda analizar también otras soluciones alternativas o complementarias que puedan mejorar el acceso al efectivo en zonas rurales.

Entre ellas, menciona las oficinas móviles ('ofibuses'), los servicios de cashback o cash-in-shop, iniciativas como Correos Cash o medidas de educación financiera dirigidas a los colectivos más vulnerables.

RECOMENDACIONES

Desde la perspectiva de la competencia y la buena regulación, la CNMC propone mejoras al texto, como favorecer una mayor participación de operadores. Así, recomienda evitar requisitos de participación que puedan excluir a operadores capacitados conforme a la normativa sectorial aplicable. También, sugiere valorar si es realmente necesario exigir funcionalidades adicionales a la retirada de efectivo.

Además, plantea mejorar la claridad de los criterios de valoración; y revisar su redacción para hacerlos más claros, objetivos y previsibles. En particular, recomienda definir mejor las obligaciones de instalación, los parámetros de evaluación y, en su caso, establecer escalas de puntuación que permitan relacionar de forma transparente las características de las ofertas con la puntuación obtenida.

Asimismo, sugiere garantizar igualdad e información, de forma que todos los potenciales participantes deben poder realizar una oferta efectiva, evitando desventajas competitivas; ampliar el plazo de presentación de solicitudes y reforzar la publicidad activa, para que participen más operadores.

Por último, recomienda incluir en la propia memoria justificativa los elementos que acrediten que el proyecto cumple las condiciones de la Decisión de la UE sobre servicios de interés económico general, régimen al que pretende acogerse.