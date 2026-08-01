Un coche se sale de la vía y choca contra el garaje de un edificio de la avenida del Faro - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han participado en el dispositivo que este viernes ha atendido a un coche que se ha salido de la vía y ha chocado contra el garaje de un edificio de la avenida del Faro.

Los efectivos municipales han desplazado un autotanque hasta el lugar por la avería mecánica del propio vehículo, que ha sido estabilizado para que fuera atendido por su asistencia.