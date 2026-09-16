Un coche se sale de la vía en Escalante, impacta contra el quitamiedos y queda cruzado en la calzada - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un coche que circulaba por la carretera autonómica CA-241 se ha salido de la vía esta noche en Escalante, ha impactado contra el quitamiedos y ha quedado cruzado en la calzada, sin que se hayan producido heridos.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 3, se ha producido cuando el vehículo ha impactado frontalmente contra el quitamiedos y ha quedado cruzado en la calzada.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado el turismo de la vía y la han limpiado.

El 112 también ha movilizado a la Guardia Civil y al servicio de Carreteras del Ejecutivo.